Главного редактора немецкого журнала уволили за интервью с фейковым Шумахером
Фото: Instagram/michaelschumacher
Главного редактора журнала Die Aktuelle, в котором было размещено фейковое интервью с легендарным гонщиком "Формулы-1" Михаэлем Шумахером, уволили, сообщает Zakon.kz.
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Об этом сообщил издатель Funke Mediengruppe.
"Эта безвкусная и вводящая в заблуждение статья никогда не должна была появляться. Это никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которые мы и наши читатели ожидаем", – говорится в обращении к семье семикратного чемпиона "Формулы-1".
Анне Хоффманн занимала эту должность с 2009 года.
Ранее Die Aktuelle опубликовал эксклюзивное интервью с якобы Михаэлем Шумахером. Гонщик не общался с прессой с момента серьезной травмы в 2013 году. Однако позже стало известно, что ответы на вопросы сгенерировала нейросеть. Семья Шумахера пригрозила изданию обращением в суд.
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