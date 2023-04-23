Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Главного редактора немецкого журнала уволили за интервью с фейковым Шумахером

Главного редактора немецкого журнала уволили за интервью с фейковым Фото: Instagram/michaelschumacher
Главного редактора журнала Die Aktuelle, в котором было размещено фейковое интервью с легендарным гонщиком "Формулы-1" Михаэлем Шумахером, уволили, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за мечтой".

Об этом сообщил издатель Funke Mediengruppe.

"Эта безвкусная и вводящая в заблуждение статья никогда не должна была появляться. Это никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которые мы и наши читатели ожидаем", – говорится в обращении к семье семикратного чемпиона "Формулы-1".

Анне Хоффманн занимала эту должность с 2009 года.

Ранее Die Aktuelle опубликовал эксклюзивное интервью с якобы Михаэлем Шумахером. Гонщик не общался с прессой с момента серьезной травмы в 2013 году. Однако позже стало известно, что ответы на вопросы сгенерировала нейросеть. Семья Шумахера пригрозила изданию обращением в суд.

Читайте также

Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в десятой партии матча за мировую шахматную корону

"Кайрат" сыграл вничью с "Ордабасы" в чемпионате КПЛ-2023

Футбольные топ-матчи воскресенья: "Барселона" постарается прервать свою неудачную серию в матче с "Атлетико"

Константин Вноровский
Германия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
горы, КНБ, аким Риддера
Важное за день: смерть акима Риддера, иностранец готовил теракт, парковки и тарифы подорожают в Алматы
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла предотвратить теракт
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла пресечь теракт
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Гроза и сильный ветер ожидаются во многих регионах Казахстана
Гроза и сильный ветер ожидаются в ряде регионов Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления