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Историк назвал искусственный интеллект угрозой человечеству

Историк назвал угрозой человечеству Фото: pixabay
Историк из Израиля, автор бестселлера "Sapiens: Краткая история человечества" Юваль Ной Харари считает, что искусственный интеллект (ИИ) прежде всего угрожает демократическим государствам, сообщает Zakon.kz.

В интервью Daily Telegraph он объяснил, что новая технология может работать самостоятельно, придумывать истории, а также производить уникальный контент. Историк также подписал письмо, в котором ученые призывают ввести временный мораторий на исследования программного обеспечения наподобие ChatGPT.

"Это представляет угрозу для демократий в большей степени, чем для авторитарных режимов, поскольку демократии полагаются на общественный диалог. Демократия, по сути, и есть диалог. Люди разговаривают друг с другом. Если разговор перейдет в руки искусственного интеллекта, демократии конец", — выразил свою позицию Харари.

Однако, по его словам, если ИИ попадет в руки правителей тоталитарных режимов, последствия могут быть катастрофическими.

"Я не знаю, сможет ли человечество это пережить", - заключил историк.

Еще одна потенциальная угроза – это потеря рабочих мест, так как они не будут обладать базовыми навыками, необходимыми для рынка труда будущего, а "экономическая система будет считать миллионы людей совершенно бесполезными. Это приведет к ужасным психологическим и политическим последствиям", заключил он.

Ранее Илон Маск обвинил Microsoft в незаконном использовании контента Twitter при создании ИИ.

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