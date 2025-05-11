Папа Римский назвал искусственный интеллект проблемой

10 мая на встрече с кардиналами Папа Римский Лев XIV выступил с резонансным заявлением, в котором охарактеризовал искусственный интеллект как одну из серьезнейших проблем, стоящих перед человечеством, сообщает Zakon.kz.

Он заявил, что ИИ наносит вред "человеческому достоинству, справедливости и труду". Об этом пишет Associated Press. Ушедший из жизни понтифик Франциск говорил, что нейросети способны превратить взаимоотношения людей в простые алгоритмы. Нынешний Папа Римский согласился с такой позицией.

По словам понтифика, стремительное развитие технологий, в особенности в области ИИ, вызывает не только восхищение, но и серьезную обеспокоенность как с моральной, так и с социальной точки зрения. Он подчеркнул, что, несмотря на огромный потенциал ИИ в медицине, науке и образовании, существует реальная угроза утраты человеческого достоинства, приватности и даже рабочих мест. Он призвал мировое сообщество к более ответственному и этическому подходу к разработке и внедрению новых технологий.

"Мы должны помнить, что технологии должны служить человеку, а не наоборот", – заявил он.

Также Папа Лев отметил, что церковь готова участвовать в глобальном диалоге о будущем искусственного интеллекта, чтобы обеспечить защиту человеческих прав и достоинства. Его слова прозвучали на фоне усиливающихся дебатов о роли ИИ в обществе, включая вопросы автономного оружия, манипуляции информацией и влияния на психическое здоровье.

8 мая пресс-служба Ватикана разместила биографию Папы Римского Льва XIV.