Нутрициолог назвала главные продукты для нормализации гормонального фона

Гормональные сбои в организме помогут предупредить некоторые продукты, уверена специалист, сообщает Zakon.kz.

Терапевт, нутрициолог Анна Киреева в интервью Life, рекомендовала обратить внимание на тыкву и тыквенные семечки из-за большого количества цинка в их составе.

Кроме того, поддержать оптимальный уровень мужских и женских половых гормонов поможет употребление богатой омега-3 кислотами рыбы жирных сортов.

Сбалансировать уровень гормона стресса кортизола, по словам нутрициолога, позволят темный шоколад и авокадо. Контролировать уровень инсулина помогут пребиотики и пробиотики, в большом количестве содержащиеся в ферментированных продуктах. В то же время, чтобы восполнить нехватку гормонов щитовидной железы в рацион необходимо включить продукты, богатые йодом. Среди них Киреева особо выделила морскую капусту, печень трески, красную икру и бразильские орехи.

При этом стоит помнить, что для поддержания баланса недостаточно просто употреблять полезные продукты, необходимо исключить из своего рациона алкоголь, обработанную и жареную пищу, а также сахар и его заменители.

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