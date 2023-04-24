Двух рыбаков спасли в Каспийском море сотрудники ДЧС

Спасатели Мангистауской области помогли вернуться на берег двум рыбакам, которые уплыли в море и не смогли приплыть обратно, сообщает Zakon.kz.

Мужчины 39 и 40 лет выехали на рыбалку на надувной лодке в 15 километрах от Каспийского моря в урочище Саура в 20 километрах от села Кызылозен Тупкараганского района утром 23 апреля. Самостоятельно вернуться обратно рыбаки не смогли, сообщает пресс-служба департамента по ЧС Мангитсауской области.

"Спасателями оперативно-спасательного отряда Мангистауской области совместно с военнослужащими пограничной службы спасены двое граждан 1983, 1984 года рождения, которые не смогли добровольно добраться до берега, выехав на рыбалку на надувной лодке. Медицинская помощь не требовалась". Пресс-служба ДЧС Мангистауской области

В спасательной операции были задействованы девять сотрудников департамента по ЧС, сотрудники пограничной службы, три плавательных средства и две единицы техники.





25 апреля в Актау будет проведена проверка системы оповещения гражданской защиты. При проверке через электросирену будет подаваться звуковой сигнал "Внимание всем".