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Замерзшего в Иртыше мужчину спас сотрудник ДЧС в ВКО

Замерзшего в Иртыше мужчину спас сотрудник ДЧС в ВКО Фото: Zakon.kz
Замерзающего в воде 28-летнего мужчину заметил сотрудник службы спасения и вытащил его на берег. Спасенный пытался покончить с собой, сообщает Zakon.kz.

Стоящего в воде Иртыша в районе поселка Мирный мужчину заметил спасатель Евгений Карпунов. Сельчанин находился в опасном месте реки, отмечают в пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области, передает Аltaynews.

"Евгений крикнул, что в этом месте очень опасно, но мужчина ответил, что у него нет сил и ему очень холодно", – рассказали в ведомстве.

Спасатель ту же бросился в воду. Но предварительно он вызвал коллег, так как сам в этот день был не на службе.

"Совмесными усилиями парень был спасен. Его своевременно доставили на берег и оказали первую помощь, а затем передали подоспевшим врачам", – рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО.

Оказалось, что 28-летний житель поселка Мирный поссорился с девушкой и решил свести счеты с жизнью. В этот момент его и спас опытный сотрудник департамента по ЧС.

Спасатели Мангистауской области помогли вернуться на берег двум рыбакам, которые уплыли в море и не смогли приплыть обратно.

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