Ссылка из учебника за 6 класс ведет на "сомнительный" сайт: в минпросвещения прокомментировали жалобы

В одном из разделов учебника "Естествознание" за шестой класс ссылка на тему приводит учеников на сайт для взрослых. В министерстве просвещения дали комментарии на жалобы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Elitar, с проблемой перехода по ссылке столкнулись ученики и родители. В учебнике "Естествознания" за шестой класс указана ссылка для более подробного изучения темы. Но после перехода на сайт, указанный в учебнике, школьники попадали на портал для взрослых.

Издательство отправило запрос в министерство просвещения. В ведомстве признают возникшую ошибку.

"Данный учебник прошел госэкспертизу и получил одобрение для использования в школах с русским языком обучения в 2017 году. В течение 6 лет использования учебника в школах претензий такого рода не поступали. В §33 "Экскурсия в мир клетки" в задании ученику предлагается использовать справочные данные и интернет-ресурсы для установления функций органоидов клетки. В качестве одного из возможных ресурсов был указан сайт "biofile.ru". На момент прохождения экспертизы это был веб-сайт научно-информационного журнала "Биофайл". Предполагалось, что указание конкретных веб-ресурсов в учебниках будут способствовать развитию у детей навыков поиска и анализа информации. В ходе проверки Центра было установлено, что сайт в настоящее время не действует, однако прямой набор названия сайта в адресной строке браузеров и через телефон приводит к переадресации на сомнительные сайты знакомств". Пресс-служба министерства просвещения

В ведомстве сообщают, что в последнее время на указанном сайте резко снизилась активность. Это показала проведенная проверка.





"17 февраля и 9 марта 2023 г. администратор сайта к его названию привязал новый URL, который перенаправляет на нерекомендуемые сайты. Учитывая высокую важность информационной безопасности обучающихся, Центр обратится с соответствующим запросом в правоохранительные и другие государственные органы". Пресс-служба министерства просвещения

В министерстве отмечают, что жалобы родителей стали поводом для проверки не только указанной ссылки. В ведомстве займутся верификацией всех ссылок, указанных в казахстанских учебниках.

На данный момент сайт, указанный в учебнике не доступен.

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