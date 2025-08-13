На жалобы волонтеров после концерта Джей Ло в Алматы отреагировали в Минпросвещения

Пресс-служба Министерства просвещения Казахстана сегодня, 13 августа 2025 года, разослала официальный комментарий Комитета по охране прав детей касательно жалоб волонтеров на условия работы на концерте американской певицы Дженнифер Лопес в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что комитет рассматривает обращение о возможном нарушении трудовых прав несовершеннолетних при волонтерстве на концерте голливудской звезды.

"Ситуацию изучают совместно с местными органами и прокуратурой города". Комитет по охране прав детей МП РК

Также в комитете напомнили, что работа подростков возможна только в рамках закона с письменным согласием родителя:

до 24 ч/неделю для 14-16 лет,

до 36 ч/неделю для 16-18 лет.

"Запрещено привлекать к ночным, сверхурочным, вахтовым работам, совместительству и при суммированном учете времени". Комитет по охране прав детей МП РК

Ранее мы писали, что волонтеры рассказали об условиях работы на шоу Джей Ло в Алматы. Одна из них уточнила, что к работе было привлечено большое количество несовершеннолетних волонтеров с серьезными нарушениями закона.