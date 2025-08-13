#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
542.29
629.54
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
542.29
629.54
6.77
Общество

На жалобы волонтеров после концерта Джей Ло в Алматы отреагировали в Минпросвещения

американская певица и актриса Джей Ло, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 15:54 Фото: Instagram/jlo
Пресс-служба Министерства просвещения Казахстана сегодня, 13 августа 2025 года, разослала официальный комментарий Комитета по охране прав детей касательно жалоб волонтеров на условия работы на концерте американской певицы Дженнифер Лопес в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что комитет рассматривает обращение о возможном нарушении трудовых прав несовершеннолетних при волонтерстве на концерте голливудской звезды.

"Ситуацию изучают совместно с местными органами и прокуратурой города".Комитет по охране прав детей МП РК

Также в комитете напомнили, что работа подростков возможна только в рамках закона с письменным согласием родителя:

  • до 24 ч/неделю для 14-16 лет,
  • до 36 ч/неделю для 16-18 лет.
"Запрещено привлекать к ночным, сверхурочным, вахтовым работам, совместительству и при суммированном учете времени".Комитет по охране прав детей МП РК

Ранее мы писали, что волонтеры рассказали об условиях работы на шоу Джей Ло в Алматы. Одна из них уточнила, что к работе было привлечено большое количество несовершеннолетних волонтеров с серьезными нарушениями закона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Казахстанцы обратились к Марку Цукербергу с "деловым" предложением
Общество
17:18, Сегодня
Казахстанцы обратились к Марку Цукербергу с "деловым" предложением
100 студентов из Турции будут обучаться в СКО по программам двойного диплома Университета Аризоны
Общество
16:46, Сегодня
100 студентов из Турции будут обучаться в СКО по программам двойного диплома Университета Аризоны
Межнациональные конфликты в соцсетях: казахстанцам напомнили об уголовной ответственности
Общество
16:33, Сегодня
Межнациональные конфликты в соцсетях: казахстанцам напомнили об уголовной ответственности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: