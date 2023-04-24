Больше полугода не могут заселиться в новые квартиры жители Петропавловска из-за отсутствия коммуникаций

Несколько десятков семей, купившие квартиры в вновь отстроенном доме, не могут въехать в дом, так как к нему не проложены коммуникации. Все дело в затянувшемся строительстве инженерных сетей, сообщает Zakon.kz.

Новостройка была сдана в эксплуатацию почти год назад, в июне 2022 года. Жители приобрели квартиры и оформили все документы на жилплощадь в сентябре прошлого года. За это время собственники квартир так и не смогли заселиться на законные метры, передает 24kz.

"Ипотеку я начал платить с этого года, то есть все бумаги, все заключил договора, потому-что нам смело обещали, что в декабре закончат подключение всех коммуникаций оставшихся, и вода, и канализацию ту же обещали "уже всё, остатки вывести". Ничего этого не сделали, на данный момент я здесь рядом снимаю жилье. То есть отдаю за съём и отдаю здесь за ипотеку". Собственник квартиры в новом доме Роман Перницкий

Почти все владельцы квадратных метров сейчас вынуждены снимать жилье. В то же время они выплачивают заемные деньги. Дело в том, что коммуникации к дому строит подрядчик за бюджетные деньги. Аванс он смог получить только через год после подписания договора, заверяет он.

"В начале этого года мы вышли с корректировки, получили сметную документацию, экспертизу, теперь мы ждем допсоглашение на всю сумму. И готовим сейчас акты на выполненные работы. На данный момент мы выполнили более 50% работ: мы провели сеть отопления, водоснабжение и канализацию, установили подстанцию, которая находится у меня за спиной, и КНС, насосная станция для канализации". Даурбек Нурумгалиев, генеральный директор подрядной фирмы

Кроме того, что строительство сетей затянулось, проект подорожал за это время на 130 миллионов. Изначальная сумма контракта была 350 миллионов. Кроме того, подрядчик теперь должен подключить новый дом к коммуникациям за свой счет. А это – дополнительные траты.

"Финансирование проектов по подведению инженерных коммуникаций к строящимся домам производилось из 2-х бюджетов. Это 10% из местного бюджета, и 90% выделяли из республиканского бюджета. Изначально из местного бюджета были выделены деньги, работы начались, но из республиканского бюджета деньги задерживались, из-за чего всё это затянулось" Эльмира Садвокасаова, пресс-секретарь акимата Петропавловска

Тем временем актюбинцы жалуются, что подвал покрылся глубокими трещинами, а квартиры на верхних этажах заливает даже при небольших осадках.

