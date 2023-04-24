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Ученые выяснили как снизить биологический возраст и продлить жизнь

Ученые выяснили как снизить биологический возраст и продлить жизнь Фото: pixabay
Ученые Гарвардского университета провели исследование, которое показало что влияет на увеличение биологического возраста и людей и как можно снизить этот показатель, сообщает Zakon.kz.

Главным фактором, который влияет на увеличение биологического возраста человека, является стресс. Это научно доказано уже давно. Но ученые Гарвардской медицинской школы решили выяснить как можно снизить биологический возраст, пишет DailyMail.

Команда доктора Вадима Гладышева провела исследование, которое показало, что отсутствие стресса также снижает биологический возраст, как его наличие повышает показатель. Опыты проводили на мышах и на людях.

"Это исследование показывает, что биологический возраст людей и мышей не является статичным и неуклонно увеличивается, но и претерпевает обратимые изменения в течение относительно коротких периодов времени от нескольких дней до месяцев". Доктор Гладышев

Исследования показали, что после того, как стрессовая ситуация прошла, а ее последствия были сняты, биологический возраст вернулся в исходные значения.

"В самом фундаментальном смысле наши данные выявили динамическую природу биологического возраста — стресс может вызвать быстрое увеличение биологического возраста, которое можно обратить вспять". Доктор Гладышев

Отдельное исследование показало, что что сокращение калорий может помочь снизить темпы биологического старения людей. Люди, которые сократили потребление калорий на 25 процентов в течение двух лет, стали "моложе", чем те, кто продолжали питаться привычно. По словам исследователей, это связано с уменьшением риска ранней смерти на 10–15 процентов — примерно столько же, сколько наблюдалось в исследованиях, в которых люди бросали курить.

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