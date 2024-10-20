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Ученые выяснили, как самооценка мужчин влияет на их отношение к женщинам

Ученые выяснили, как самооценка мужчин влияет на их отношение к женщинам, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 00:16 Фото: pixabay
Норвежские ученые из Университета Бергена провели исследование, посвященное факторам, влияющим на негативное отношение мужчин к женщинам, сообщает Zakon.kz.

Результаты работы опубликованы в журнале Scandinavian Journal of Psychology (SJP).

В исследовании приняли участие 473 мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, не состоящие в отношениях. Им были предложены вопросы для оценки самооценки их привлекательности, чувствительности к отвержению, уровня одиночества, политических убеждений, наличия зависимостей и отношения к женщинам.

Анализ данных показал, что наиболее враждебное отношение к противоположному полу проявляли мужчины, которые либо считали себя очень привлекательными, либо, наоборот, крайне непривлекательными.

Это свидетельствует о том, что крайние уровни самооценки привлекательности могут быть связаны с негативным отношением к женщинам, хотя причины могут различаться. Мужчины с высокой самооценкой могут проявлять нарциссические черты, тогда как те, кто считает себя непривлекательными, нередко выражают свою фрустрацию через враждебность.

Кроме того, агрессивное поведение по отношению к женщинам чаще наблюдается у мужчин с авторитарными политическими взглядами, предполагающими жесткую социальную иерархию.

Исследование также выявило связь между игровой зависимостью и склонностью к женоненавистничеству у некоторых мужчин.

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