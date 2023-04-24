Раздели, избили, обрили: жестокий самосуд устроили в Узбекистане над женщиной за долг в 40 тысяч тенге
В социальных сетях и мессенджерах Узбекистана распространилось видео, на кадрах которого две женщины издеваются над знакомой. Они бьют потерпевшую, раздевают ее и сбривают ей волосы и брови. Все происходящее на камеру снимает некий мужчина, передает Podrobno.uz.
Как рассказали изданию в прокуратуре, причиной издевательств стал долг пострадавшей. По версии следствия, женщина якобы задолжала знакомым один миллион сумов (около 40 тысяч тенге), за что они вывезли ее в безлюдное место и устроили самосуд. Чтобы унизить потерпевшую все издевательства они выложили в социальные сети.
Подозреваемые задержаны и арестованы, сообщили в полиции. Проводится расследование по статье "Хулиганство".
4 апреля 2023 года в социальных сетях появилось видео с жестоким избиением девочки-подростка другими ее сверстницами. Выяснилось, что это произошло более месяца назад в одном из торговых центров Усть-Каменогорска. Факт избиения был зарегистрирован, проводилось досудебное расследование.
В полиции завели уголовное дело по статье «Хулиганство» (статья 293 УК РК). Наказание по статье предусматривает наказание – ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.