Раздели, избили, обрили: жестокий самосуд устроили в Узбекистане над женщиной за долг в 40 тысяч тенге

В Сурхандарьинской области Узбекистана местные жители, мужчина и две женщины, вывезли в безлюдное место знакомую и жестоко издевались над ней, снимая на видео. Причиной стал долг в 40 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях и мессенджерах Узбекистана распространилось видео, на кадрах которого две женщины издеваются над знакомой. Они бьют потерпевшую, раздевают ее и сбривают ей волосы и брови. Все происходящее на камеру снимает некий мужчина, передает Podrobno.uz.

Как рассказали изданию в прокуратуре, причиной издевательств стал долг пострадавшей. По версии следствия, женщина якобы задолжала знакомым один миллион сумов (около 40 тысяч тенге), за что они вывезли ее в безлюдное место и устроили самосуд. Чтобы унизить потерпевшую все издевательства они выложили в социальные сети.

Подозреваемые задержаны и арестованы, сообщили в полиции. Проводится расследование по статье "Хулиганство".

4 апреля 2023 года в социальных сетях появилось видео с жестоким избиением девочки-подростка другими ее сверстницами. Выяснилось, что это произошло более месяца назад в одном из торговых центров Усть-Каменогорска. Факт избиения был зарегистрирован, проводилось досудебное расследование.

В полиции завели уголовное дело по статье «Хулиганство» (статья 293 УК РК). Наказание по статье предусматривает наказание – ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.