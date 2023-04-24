Юные казахстанские хоккеисты разгромили соперников на старте ЧМ

В первой игре чемпионата мира по хоккею среди юношей сборная Казахстана разгромила соперников со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

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Сборная Казахстана юношей до 18 лет провела первую игру в рамках чемпионата мира 2023 во Франции, Анже, передает Sports.kz.

На льду наши юные спортсмены встретились со сборной Венгрии. Казахстанские хоккеисты одержали победу, не дав соперникам открыть счет. Ни одной шайбы не удалось забить в наши ворота венгерским хоккеистам. Итог игры составил 3:0.

На 21-й минуте Адиль Бейсембаев вывел сборную Казахстана вперед, на 35-й Артур Гросс забросил вторую шайбу, а уже на 36-й Адиль Бейсембаев оформил дубль.

В дивизионе А нашим спортсменам предстоит встретится со сборными Японии, Украины, Франции и Дании.

Накануне один из центральных поединков седьмого тура казахстанского первенства среди команд Премьер-лиги прошел на Центральном стадионе Алматы, где местный "Кайрат" разошелся миром с "Ордабасы" из Шымкента – 2:2.

