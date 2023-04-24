Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Юные казахстанские хоккеисты разгромили соперников на старте ЧМ

Юные казахстанские хоккеисты разгромили соперников на старте ЧМ Фото: pixabay
В первой игре чемпионата мира по хоккею среди юношей сборная Казахстана разгромила соперников со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за мечтой".

Сборная Казахстана юношей до 18 лет провела первую игру в рамках чемпионата мира 2023 во Франции, Анже, передает Sports.kz.

На льду наши юные спортсмены встретились со сборной Венгрии. Казахстанские хоккеисты одержали победу, не дав соперникам открыть счет. Ни одной шайбы не удалось забить в наши ворота венгерским хоккеистам. Итог игры составил 3:0.

На 21-й минуте Адиль Бейсембаев вывел сборную Казахстана вперед, на 35-й Артур Гросс забросил вторую шайбу, а уже на 36-й Адиль Бейсембаев оформил дубль.

В дивизионе А нашим спортсменам предстоит встретится со сборными Японии, Украины, Франции и Дании.

Накануне один из центральных поединков седьмого тура казахстанского первенства среди команд Премьер-лиги прошел на Центральном стадионе Алматы, где местный "Кайрат" разошелся миром с "Ордабасы" из Шымкента – 2:2.

Читайте также

Главного редактора немецкого журнала уволили за интервью с фейковым Шумахером

Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в десятой партии матча за мировую шахматную корону

"Кайрат" сыграл вничью с "Ордабасы" в чемпионате КПЛ-2023

Мария Мельникова
Венгрия Казахстан Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
горы, КНБ, аким Риддера
Важное за день: смерть акима Риддера, иностранец готовил теракт, парковки и тарифы подорожают в Алматы
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла предотвратить теракт
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла пресечь теракт
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Гроза и сильный ветер ожидаются во многих регионах Казахстана
Гроза и сильный ветер ожидаются в ряде регионов Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления