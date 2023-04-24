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Законодательство РК

Срок уплаты ряда налогов и платежей истекает 24 и 25 апреля

истекает срок уплаты налогов и платежей Фото: pexels
В Казахстане 24 и 25 апреля истекает срок уплаты налогов и платежей за апрель и март 2023 года, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что 24 апреля истекает срок уплаты следующих налогов и платежей:

ИПН с доходов выплаченных в марте 2023 года:

  • предоставленного иностранного персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного учреждения в РК (доходы по п.7 ст. 655 НК);
  • иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом, не зарегистрированным в качестве налогоплательщика РК (доходы по п.1 ст. 656 НК);

НДС по ликвидационной декларации при снятии с регистрационного учета по НДС в марте 2023 года.

Вместе с тем не позднее 25 апреля 2023 года необходимо уплатить:

КПН, авансовые платежи за апрель 2023 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в марте 2023 года;

ИПН, удержанный у источника выплаты:

  • с доходов, выплаченных в марте 2023 года (доходы по пп. 1-12) и 17 ст. 321 НК);
  • с доходов физлиц-нерезидентов из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости (доходы по п.1 ст.650 НК);

КПН, удержанный у источника выплаты:

  • с доходов нерезидента начисленных и выплаченных, а также начисленных в пределах суммы выплаченной предоплаты в марте 2023 года (доходы по п.1 ст. 645 НК);
  • с доходов нерезидента из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости (доходы по п.1 ст. 650 НК);

ИПН с доходов выплаченных в марте 2023 года (не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором налог подлежит удержанию):

  • физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями (доходы по п.3 ст. 655 НК);

ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за март 2023 года;

Социальный налог за март 2023 года;

Плата за пользование земельными участками:

  • физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в марте 2023 года;
  • при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в марте 2023 года;

Плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в марте 2023 года;

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за апрель 2023 года (не позднее 25 числа текущего месяца);

Единый платеж за март 2023 года;

Обязательные пенсионные взносы:

  • удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в марте 2023 года;
  • уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), ЛЧП из полученных доходов в марте 2023 года;
  • уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в марте 2023 года;
  • уплачиваемые добровольно гражданами РК по полученным в марте 2023 года доходам:

- по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;

- от работы в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК;

- от работы за пределами РК.

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, исчисленные по доходам, выплаченным работникам в марте 2023 года;

Социальные отчисления за март 2023 года;

Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в марте 2023 года;

Взносы на ОСМС:

  • удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в марте 2023 года;
  • уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), ЛЧП от объекта исчисления взносов за март 2023 года;
  • уплачиваемые самостоятельными плательщиками от объекта исчисления взносов за март 2023 года.

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