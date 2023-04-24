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Токаев освободил от должностей заместителей председателя АНК

Токаев освободил от должностей заместителей председателя АНК Фото: assembly.kz, parlam.kz
24 апреля 2023 года от должностей заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана освобождены Тауфик Каримов и Наталья Дементьева, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Распоряжениями главы государства Каримов Тауфик Акрамович и Дементьева Наталья Григорьевна освобождены от должностей заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана", – говорится в сообщении Акорды.

Тауфик Каримов и Наталья Дементьева были назначены на эту должность 28 апреля 2022 года.

Позднее стало известно, что назначены новые зампредседателя АНК. Сиротствующее распоряжение подписал президент.

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