Токаев освободил от должностей заместителей председателя АНК

Фото: assembly.kz, parlam.kz

24 апреля 2023 года от должностей заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана освобождены Тауфик Каримов и Наталья Дементьева, сообщает Zakon.kz.

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