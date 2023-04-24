Назначены новые заместители председателя АНК
Фото: assembly.kz, Instagram/aurikadiak
24 апреля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев назначил двух новых заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Ими стали Акбаржон Исмаилов и Аурика Дяк.
"Распоряжениями главы государства Исмаилов Акбаржон Яхияхожаевич и Дяк Аурика Георгиевна назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана", – говорится в сообщении Акорды.
Ранее сообщалось, что распоряжениями главы государства Тауфик Каримов и Наталья Дементьева освобождены от должностей заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана.
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