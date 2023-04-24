Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Назначены новые заместители председателя АНК

Назначены новые заместители председателя АНК Фото: assembly.kz, Instagram/aurikadiak
24 апреля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев назначил двух новых заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Ими стали Акбаржон Исмаилов и Аурика Дяк.

"Распоряжениями главы государства Исмаилов Акбаржон Яхияхожаевич и Дяк Аурика Георгиевна назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее сообщалось, что распоряжениями главы государства Тауфик Каримов и Наталья Дементьева освобождены от должностей заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана.

Читайте также

Антикор проводит проверки в сфере земельных отношений в Алматы

Токаев освободил от должностей заместителей председателя АНК

ДЧС обратился к шымкентцам по поводу аэропорта

Динара Халдарова
Ассамблея народа Казахстана Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
горы, КНБ, аким Риддера
Важное за день: смерть акима Риддера, иностранец готовил теракт, парковки и тарифы подорожают в Алматы
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла предотвратить теракт
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла пресечь теракт
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане в июле 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане в июле 2023 года
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления