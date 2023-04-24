Токаев освободил от должности заместителей председателя АНК
Фото: assembly.kz, parlam.kz
24 апреля 2023 года от должности заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана освобождены Тауфик Каримов и Наталья Дементьева, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий документ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
"Распоряжениями главы государства Каримов Тауфик Акрамович и Дементьева Наталья Григорьевна освобождены от должностей заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана", – говорится в сообщении Акорды.
Тауфик Каримов и Наталья Дементьева были назначены на эту должность 28 апреля 2022 года.
Позднее стало известно, что назначены новые зампредседателя АНК. Соответствующее распоряжение подписал президент.
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