Антикор расследует уголовные дела в сфере выдачи земель и застройки в Алматы

Во исполнение поручения главы государства Антикоррупционная служба совместно с акиматом Алматы проводит анализ коррупционных рисков в вопросах распределения земель и застройки в предгорных районах, сообщает Zakon.kz.

Антикоррупционная служба сообщила, что предварительное изучение вопроса свидетельствует о наличии серьезных рисков на всех стадиях строительства. Это приводит к незаконным действиям должностных лиц при распределении земель. Как итог – меняются функциональные зоны, целевые назначения, кадастровая стоимость не оплачивается полностью. Установлены нарушения законодательства об архитектурной и градостроительной деятельности.

"Так, с 2017 года из рекреационной зоны, предназначенной для массового отдыха и туризма, в жилую зону переведены порядка 286 гектаров земли. Эти изменения осуществлялись без согласования экологов, СЭС и пожарных. Публичные слушания не проводились. При этом действующий Генплан исчерпал актуальность еще в 2011 году, а новый до сих пор не утвержден", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным МЧС, в зоне риска схода лавин, оползней и селей находится порядка 5000 объектов. В них проживает 26 тысяч человек.

К примеру, по улице Набережной построено 12 жилых домов на лессовых грунтах под крутым склоном. За последние два года установлено 26 фактов незаконного изменения ландшафта.

Например, в предгорной зоне Наурызбайского района собственник одного из участков без разрешительных документов произвел срез горы. По заключению специалистов объем срезанного грунта составил почти 100 тысяч кубических метров. Эта земля разделена на 50 самостоятельных участков по 7 соток с целью дальнейшей перепродажи.

Непрозрачность и отсутствие контроля за процессом предоставления госуслуг по изменению целевого назначения земли приводит к коррупционной практике.

Сначала под предлогом несоответствия Генплану и нахождению в сейсмоопасной и водоохраной зонах отказывается. Позже по этим же участкам дается согласие на изменение. Выявлено более 900 таких фактов. Например, жительнице Алматы отказывали в изменении целевого назначения земли, но спустя время дали на это разрешение. При этом один из ее участков был передан родственнику должностного лица акимата.

Отсутствие контроля за данными процессами влечет за собой недопоступление в бюджет. За разницу кадастровой стоимости при изменении целевого назначения, по предварительным данным, за последние три года не уплачено более 500 млн тенге.

Кроме того, земли выдавались в зонах тектонических разломов. Так, одно из предприятий без проведения аукциона получило в аренду земельный участок в районе Казахфильма под видом инвестиционной деятельности для строительства медцентра. Позже недостроенный объект введен в эксплуатацию.

Резонанс у жителей Алматы вызывает застройка предгорной зоны

Установлено, что при выдаче и согласовании разрешительных документов присутствуют коррупционные факторы. К примеру, органы архитектуры согласовывают эскиз на строительство частного дома, а по факту возводится многоквартирный жилой комплекс.





"Также не учитываются имеющиеся технические условия для подключения этих домов к воде и теплу. Отсутствуют школы, детские сады, поликлиники, дороги. Нарушаются требования по этажности домов, по обеспечению санитарно-защитной зоны от кладбищ", – рассказали в Антикоре.

Застройщики в нарушение утвержденных эскизов увеличивают площадь строящегося жилья за счет прилегающей территории: тротуаров, прогулочных зон и детских площадок.

По перечисленным нарушениям начато расследование уголовных дел, в рамках которых будет рассмотрена ответственность должностных лиц. О результатах расследований будет сообщено дополнительно. Анализ коррупционных рисков продолжается. По его окончательным результатам будут внесены соответствующие рекомендации в адрес исполнительных и уполномоченных органов.

Ранее стало известно, что Антикор проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата города Алматы и других лиц по факту мошенничества в особо крупном размере.

