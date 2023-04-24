Как правильно отмечать Родительский день

25 апреля, во вторник, православные празднуют Радоницу – день поминовения усопших, сообщает Zakon.kz.

О том, что можно, а чего нельзя делать в этот день, рассказал протоиерей Александр Суворов, руководитель по связям с общественностью Православной Церкви Казахстана.



В чем смысл Радоницы?

В Православной Церкви существует восемь особых, поминальных дней в году. Это родительские субботы, субботы Великого поста, ну и, конечно же, Радоница – особый день.

В этот день мы, как правило, совершаем песнопения и молитвы. Они наполнены не только горечью утраты, но и радостью, и любовью, которой мы хотим поделиться со своими близкими, потому что Христос есть победитель смерти. И празднуя его победу над смертью, мы делимся этой радостью с нашими усопшими в праздник Радоницу – установленный в восьмой или девятый день Пасхи. Существует традиция: в этот день приходить на кладбище и совершать там молитвы и панихиды.

Чего нельзя делать в этот день?

К сожалению, за долгие атеистические годы традиция поминать ушедших молитвой несколько видоизменилась. Люди приходят на кладбище, чтобы просто выпить, поесть, воспринимая все действо порой как первый пикник на природе. Некоторые даже умудряются быть пьяными. Для меня это печально и грустно, поскольку такая радость не имеет совершенно никакого христианского содержания. Это, кстати, одна из моих личных причин, по которой я, как священник, не люблю ходить на кладбище в этот день, поскольку там тех верующих, которые пришли делиться пасхальной радостью, к сожалению, единицы.

Что лучше не делать в этот день? Лучше не пьянствовать на кладбище, это неуместно и не соответствует молитве и молитвенному настроению. Не оставляйте на кладбищах еду. Некоторые катают по могилам яйца, выливают водку – это чистое язычество, ничего подобного в христианском учении нет. Еду лучше раздать людям, подать бедным. Но ни в коем случае не оставляйте еду и напитки на могиле. Это неправильно.

Что нужно делать на Радоницу?

Что нужно делать обязательно в этот день, если вы православный христианин. Обязательно помолиться за усопших. Можно это сделать в храме. В нашем Вознесенском кафедральном соборе будет две службы. Ранняя – в семь часов утра, для тех, кто хочет пораньше приехать на кладбище, и поздняя – в девять часов утра. Молитва в церкви за наших усопших – она тоже очень важна.

Если у вас не было возможности посетить могилы усопших в день Радоницы, вы можете всегда это сделать после. И в родительскую субботу, и на следующий день после праздника, в среду. Здесь уже никаких ограничений нет.