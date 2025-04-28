#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
515.03
584.82
6.24
Советы

Родительский день: что можно и категорически нельзя делать 29 апреля

Православное кладбище, захоронение, захоронения, кресты, могила, могилы, венок, венки, траурный венок, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 12:50 Фото: Zakon.kz
На девятый день после Пасхи православные отмечают Радоницу – день поминовения усопших, один из восьми Родительских дней года. В 2025 году праздник выпадает на 29 апреля, сообщает Zakon.kz.

Радоница. Это слово имеет значение, схожее со словом "радоваться", и призывает оставшихся радоваться рождению мертвых в другой жизни – вечной. Это день, когда с точки зрения церковных правил надо посещать кладбище, в противовес распространившейся в последнее время привычки идти туда на Пасху.

Традиции богослужения

В этот день в храмах проходит особая церемония. После литургии служится панихида (заупокойная молитва) с пасхальными песнопениями. После нее следует подать записки за упокой и за здравие. А потом уже идти на кладбище.

Народные приметы, поверья

  • Если резко испортилась погода, май будет теплым, а лето наступит рано.
  • Проливной дождь предвещает очень жаркое лето.
  • Гроза сулит хороший урожай.

Что можно делать 29 апреля 2025 года

  • Обязательно посетить храм. Нужно причаститься и помолиться об усопших на литургии и панихиде.
  • Нужно привести в порядок могилы, а затем зажечь на них церковные свечи.
  • Уместно работать на огороде.
  • Отличный день для благотворительности.
  • Вечером хорошо собрать семью за поминальным столом.

Что нельзя делать

  • Венчаться.
  • Пить на кладбище.
  • Предаваться безутешной скорби.
  • Оставлять на могилах еду и алкоголь.
  • Злиться и скандалить.
  • Начинать серьезные дела.

Поскольку Радоница выпадает на будний день и не все имеют возможность посетить могилы родных, помолиться о родных можно в храме или дома, а кладбище можно посетить в выходные после Пасхи.

Интересный факт

Этот праздник имеет древнюю историю. Как отмечено в публикации издания "Аиф", на Руси еще до крещения существовал поминальный весенний день, который именовался Радуницами.

26 апреля 2025 года церемония захоронения Папы Римского Франциска завершилась в базилике Санта-Мария-Маджоре. Понтифик, согласно собственному желанию, был погребен в нише между капеллой Павла V (Паулиной) и капеллой Сфорца.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Как обойтись без сладкого
Советы
13:55, Сегодня
Как обойтись без сладкого
Шесть пород кошек, которых лучше не заводить
Советы
12:07, Сегодня
Шесть пород кошек, которых лучше не заводить
Защита смартфона от слежки и кражи данных: топ-4 совета
Советы
10:27, Сегодня
Защита смартфона от слежки и кражи данных: топ-4 совета
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: