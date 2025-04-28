Родительский день: что можно и категорически нельзя делать 29 апреля

На девятый день после Пасхи православные отмечают Радоницу – день поминовения усопших, один из восьми Родительских дней года. В 2025 году праздник выпадает на 29 апреля, сообщает Zakon.kz.

Радоница. Это слово имеет значение, схожее со словом "радоваться", и призывает оставшихся радоваться рождению мертвых в другой жизни – вечной. Это день, когда с точки зрения церковных правил надо посещать кладбище, в противовес распространившейся в последнее время привычки идти туда на Пасху.

Традиции богослужения

В этот день в храмах проходит особая церемония. После литургии служится панихида (заупокойная молитва) с пасхальными песнопениями. После нее следует подать записки за упокой и за здравие. А потом уже идти на кладбище.

Народные приметы, поверья

Если резко испортилась погода, май будет теплым, а лето наступит рано.

Проливной дождь предвещает очень жаркое лето.

Гроза сулит хороший урожай.

Что можно делать 29 апреля 2025 года

Обязательно посетить храм. Нужно причаститься и помолиться об усопших на литургии и панихиде.

Нужно привести в порядок могилы, а затем зажечь на них церковные свечи.

Уместно работать на огороде.

Отличный день для благотворительности.

Вечером хорошо собрать семью за поминальным столом.

Что нельзя делать

Венчаться.

Пить на кладбище.

Предаваться безутешной скорби.

Оставлять на могилах еду и алкоголь.

Злиться и скандалить.

Начинать серьезные дела.

Поскольку Радоница выпадает на будний день и не все имеют возможность посетить могилы родных, помолиться о родных можно в храме или дома, а кладбище можно посетить в выходные после Пасхи.

Интересный факт

Этот праздник имеет древнюю историю. Как отмечено в публикации издания "Аиф", на Руси еще до крещения существовал поминальный весенний день, который именовался Радуницами.

26 апреля 2025 года церемония захоронения Папы Римского Франциска завершилась в базилике Санта-Мария-Маджоре. Понтифик, согласно собственному желанию, был погребен в нише между капеллой Павла V (Паулиной) и капеллой Сфорца.