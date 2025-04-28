Родительский день: что можно и категорически нельзя делать 29 апреля
Радоница. Это слово имеет значение, схожее со словом "радоваться", и призывает оставшихся радоваться рождению мертвых в другой жизни – вечной. Это день, когда с точки зрения церковных правил надо посещать кладбище, в противовес распространившейся в последнее время привычки идти туда на Пасху.
Традиции богослужения
В этот день в храмах проходит особая церемония. После литургии служится панихида (заупокойная молитва) с пасхальными песнопениями. После нее следует подать записки за упокой и за здравие. А потом уже идти на кладбище.
Народные приметы, поверья
- Если резко испортилась погода, май будет теплым, а лето наступит рано.
- Проливной дождь предвещает очень жаркое лето.
- Гроза сулит хороший урожай.
Что можно делать 29 апреля 2025 года
- Обязательно посетить храм. Нужно причаститься и помолиться об усопших на литургии и панихиде.
- Нужно привести в порядок могилы, а затем зажечь на них церковные свечи.
- Уместно работать на огороде.
- Отличный день для благотворительности.
- Вечером хорошо собрать семью за поминальным столом.
Что нельзя делать
- Венчаться.
- Пить на кладбище.
- Предаваться безутешной скорби.
- Оставлять на могилах еду и алкоголь.
- Злиться и скандалить.
- Начинать серьезные дела.
Поскольку Радоница выпадает на будний день и не все имеют возможность посетить могилы родных, помолиться о родных можно в храме или дома, а кладбище можно посетить в выходные после Пасхи.
Интересный факт
Этот праздник имеет древнюю историю. Как отмечено в публикации издания "Аиф", на Руси еще до крещения существовал поминальный весенний день, который именовался Радуницами.
26 апреля 2025 года церемония захоронения Папы Римского Франциска завершилась в базилике Санта-Мария-Маджоре. Понтифик, согласно собственному желанию, был погребен в нише между капеллой Павла V (Паулиной) и капеллой Сфорца.