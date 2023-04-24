Мужчина залез на башенный кран в Астане

В Астане 24 апреля 2023 года мужчина забрался на башенный кран. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции.

Вызов о том, что мужчина залез на башенный кран, поступил на канал "102" в 11:39.

"На место были незамедлительно направлены экстренные службы. Причина поступка нарушителя общественного порядка выясняется". Пресс-служба ДП Астаны

В ведомстве отметили, что после выяснения обстоятельств, "его действиям будет дана правовая оценка".





19 апреля 2023 года сообщалось, что в Астане башенный кран переломился пополам. По информации Департамента КПБ МЧС РК, предварительная причина аварии – перегруз. В результате происшествия никто не пострадал.