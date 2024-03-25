Башенный кран горел в Астане
Фото: МЧС РК
Огнеборцы потушили пожар на башенном кране в Астане, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в МЧС, 25 марта утром в районе Байконыр на территории новостройки на уровне 12-го этажа горела кабина башенного крана.
Пожар уже ликвидировали. Его площадь составила 1,5 кв. м.
"Крановщик после медицинского осмотра от госпитализации отказался", – подытожили в ведомстве.
В тушении задействовали восемь человек и две единицы техники ДЧС Астаны.
Ранее мужчина погиб при пожаре в пятиэтажном доме в Караганде.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript