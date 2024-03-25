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Башенный кран горел в Астане

Кран , фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 11:49 Фото: МЧС РК
Огнеборцы потушили пожар на башенном кране в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, 25 марта утром в районе Байконыр на территории новостройки на уровне 12-го этажа горела кабина башенного крана.

Пожар уже ликвидировали. Его площадь составила 1,5 кв. м.

"Крановщик после медицинского осмотра от госпитализации отказался", – подытожили в ведомстве.

В тушении задействовали восемь человек и две единицы техники ДЧС Астаны.

Ранее мужчина погиб при пожаре в пятиэтажном доме в Караганде.

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