Башенный кран переломился пополам в Астане

В Астане 19 апреля башенный кран переломился пополам. Никто не пострадал, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента КПБ МЧС РК, предварительная причина аварии – перегруз.

"19 апреля ориентировочно в 09:25 на строительном участке ТОО Inshaat Invest "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", расположенном по адресу: город Астана, ж.м. Комсомольский, улица Ақын Сара, 53 участок, во время подъема груза произошел облом секции башенного крана QTZ-63 (владелец крана – ИП Капитал)", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают сотрудники Департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК по городу Астане.

Фото: gov.kz

Департаментом будет создана комиссия по расследованию аварии с участием представителей местных исполнительных органов и других заинтересованных лиц.

В феврале 2022 года в столице упал башенный кран. Погиб машинист крана.