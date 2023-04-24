Более 2500 казахстанцам отказали во внесудебном банкротстве

Всего с момента вступления в силу закона о банкротстве поступило 3662 заявления, из них в отношении 503 граждан уже начата процедура внесудебного банкротства, передает Zakon.kz

Руководитель Управления по работе с задолженностью Департамента государственных доходов по Алматы Айдос Будугулов рассказал, как проводится работа по рассмотрению заявок казахстанцев, подавших на процедуры банкротства и восстановление платежеспособности.

"С 3 марта начался прием заявлений от граждан на банкротство. По состоянию на сегодняшний день поступило 3662 заявления. В том числе, применившие способы и условия закона, это получение АСП - 362 заявления, должники, у которых задолженность свыше 5 лет, - 690 заявлений. На 24 апреля текущего года из 3662 заявлений рассмотрены 3050. Из них на сегодняшний день в отношении 503 граждан начата процедура внесудебного банкротства", - рассказал Айдос Будугулов.

Он добавил, что по 2552 заявлениям граждане получили уведомления об отказе в применении процедуры внесудебного банкротства.

"Основной причиной для отказа послужили следующие обстоятельства: несоответствие приложенных к заявлению документов, таких как документ об урегулировании задолженности. Также несоответствие требованиям закона по пункту периода непогашения задолженности, наличие зарегистрированных имуществ у должников. В отношении 605 заявлений на сегодняшний день проводится проверка уполномоченным органом", - поделился спикер.

Процедура судебного банкротства

Отдельно Айдос Будугулов рассказал о работе по процедуре судебного банкротства. Так, на сегодняшний день на судебное банкротство подано 58 заявлений по городу Алматы. Из них по шести заявлениям вынесены определения суда о возбуждении гражданского дела и назначены финансовые управляющие.

"По 32 гражданам заявления судами возвращены, где основной причиной непринятия заявлений стало несоответствие исковых заявлений", - пояснил Айдос Будугулов.

Он напомнил, что закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" предусматривает три вида процедур. Внесудебное банкротство, где рассматриваются долги граждан перед банками второго уровня, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами. Судебное банкротство, которое включает все виды задолженности, а также процедура восстановления платежеспособности.

При этом сумма задолженности для подачи заявления на внесудебное банкротство не должна превышать 1600 МРП. Для долгов свыше этой суммы может применяться процедура судебного банкротства и восстановления платежеспособности.

"Согласно нормам закона, предусмотрены особые условия касательно этой суммы, по категориям граждан, у которых задолженность свыше 5 лет перед БВУ и МФО. Они могут подать заявление, несмотря на указанные пункты. То есть сумму задолженности, наличие имущества, отсутствие документа об урегулировании задолженности", - отметил Айдос Будугулов.

Он добавил, что целью процедуры судебного банкротства является удовлетворение требований кредиторов за счет имущественных масс должника. Имущественная масса - это имущественные активы, зарегистрированные за должником.

"Но необходимо отметить, что на единственное жилье должника не будет обращено взыскание, не будет реализовываться. А на залоговое имущество или на вторичное имущество они будут обращены в целях взыскания задолженности". Айдос Будугулов

Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" вступил в силу с 3 марта 2023 года.

По данным Минфина РК, по состоянию на июль прошлого года, заемщиков с просрочкой более 360 дней насчитывалось 886,8 тысячи человек, их них задолженность менее 1600 МРП имели 875 тысяч, или 99% заемщиков со средней суммой задолженности 430 тысяч тенге.

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