Казахстанские школьники стали лучшими на мировом первенстве по шахматам

В греческом городе Родос завершился чемпионат мира-2023 по шахматам среди школьников, где представители Казахстана завоевали 9 медалей, что позволило им занять первое общекомандное место, сообщает Zakon.kz.

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В мировом первенстве приняли участие более 500 молодых шахматистов в возрасте от 7 до 17 лет. В этих соревнованиях сборная Казахстана заняла 1 место по количеству наград: два "золота", два "серебра" и пять бронзовых медалей.

Чемпионами мира по шахматам стали казахстанки Аланна Бериккызы и Амина Каирбекова. Среди игроков до 9 лет по классическим шахматам Аланна Бериккызы показала отличный результат и стала победителем турнира, выиграв восемь из девяти партий. В решающей партии Аланна переиграла главную свою соперницу из Монголии – Целмуун Идер. Благодаря этому результату Бериккызы поднялась на 1 место в рейтинге FIDE в своей категории.







Фото: Instagram/drs_kz

Вторую золотую медаль высшей пробы заработала Амина Каирбекова, которая выиграла 8 матчей в категории до 17 лет. Серебряными призерами ЧМ-2023 стали казахстанцы Нурали Нуршин (возрастная категория до 7 лет) и Айсултан Бисалиев (9 лет).

Бронзовыми медалями награждены Ризат Улан (7 лет), Алимжан Жауынбай (9 лет), Данис Куандыкулы (11 лет), Эдгар Мамедов (13 лет) и Далия Диаскызы (11 лет).

Вслед за казахстанцами на призовом подиуме оказались школьники Турции (3-2-2) и Монголии (2-3-1).

