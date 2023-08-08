Казахстанские школьники выиграли серебро и бронзу на Чемпионате мира по шахматам

В Актау завершился Чемпионат мира по шахматам среди школьных команд.

В младшей группе (до 12 лет) не было равных Velammal MHS Mogappair – школьники из Индии выиграли все восемь матчей.

Второе место и серебряные медали достались украинской команде Lviv Academic Gymnasium (Львов). На третье место претендовали сразу пять команд, четыре из которых представляли Казахстан.

Бронзовый призер был определен по дополнительным показателям. В итоге медали увозят казахстанцы Аланбек Жайназаров, Амир Жукенов, Мирас Хасенов, Айсултан Анетов из Республиканской физико-математической школы Астаны.

Фото: Казахстанская Федерация шахмат

В старшей группе (до 18 лет) турецкие шахматисты из Istanbul ENKA High School за день до завершения турнира обеспечили себе золотые медали. Незаурядную выдержку и волю к победе продемонстрировали алматинские школьники.

Перед заключительным днем чемпионата они занимали только седьмое место. Но две победы в 7-м и 8-м туре позволили команде РФМШ (Алматы) догнать индийскую команду по командным очкам, а по дополнительным показателям даже обойти соперников и завоевать серебро. Среди серебряных призеров - Эдгар Мамедов, Имангали Ахилбай, Амир Иген, Зарина Нургалиева, Алихан Даулет. В своб очередь, индийские школьники из Velammal Vidyalaya Alapakkam, Chennai получают бронзовые медали.

Фото: Казахстанская Федерация шахмат

На церемонии чествования победителей президент Казахстанской Федерации шахмат Тимур Турлов отметил, что турнир стал важным событием в спортивной жизни не только Казахстана, но и всего мира.

"Сегодня здесь собрались десятки команд из более чем 50 стран мира. Это наглядный маркер невероятной популярности шахматного движения во всем мире и влияния Казахстана на мировую шахматную повестку. Убежден, что этот турнир стал отправной точкой в карьере сотен юных шахматистов, а также позволил найти вам новых друзей и единомышленников, насладиться красотами Актау и поближе узнать казахскую культуру". Тимур Турлов

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев заверил, что в будущем в Актау и дальше будут проводить подобного рода турниры.

"Завершился международный шахматный турнир, который проходил несколько дней. В этом стратегически важном соревновании наши ученики продемонстрировали свою сообразительность, глубокие знания и коммуникативные навыки. Как сказал Президент страны Касым-Жомарт Токаев на открытии чемпионата мира по шахматам в Астане, шахматы — это спорт, который обостряет человеческий разум. Это не только увлекательная игра, развивающая интеллект, но и ценный инструмент, который положительно влияет на мышление человека. Занимаясь данным видом спорта, наши дети и подростки оттачивают изобретательность и креативность, а также демонстрируют пример для своих соратников". Нурлан Ногаев

Торжественная церемония закрытия чемпионата проходила в Амфитеатре на набережной Каспийского моря и завершилась красочным фейерверком.

Как отметил Ишик Джан, игрок турецкой команды, занявшей первое место в старшей группе, чемпионат стал большим шахматным праздником для всех участников.

"Я впервые в Казахстане, на этом турнире собрано много хороших соперников. Самым сложным можно назвать наш матч против казахстанской команды (РФМШ Алматы – прим. автора). Все очень понравилось, особенно церемония награждения. У меня остались только самые позитивные и яркие впечатления", - заявил турецкий шахматист.

Чемпионат продлился с 4 по 7 августа и собрал более 400 школьников из 53 стран мира. Организаторами мероприятия выступили Международная и Казахстанская Федерации Шахмат. Генеральным партнером и главным спонсором стал "Freedom Holding Corp".

Мероприятие было проведено при содействии акимата Мангистауской области, Министерства просвещения Республики Казахстан и Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.