Три суицида за одну ночь произошли в Актобе
Согласно информации, размещенной в Instagram-паблике aktobe_times, первое сообщение о погибших девушках появилось в соцсетях сегодня, 24 апреля. Предположительно, обе спрыгнули с 19-го этажа около 1:00.
По словам жителей дома 112 "В", ночью они услышали глухой звук, следом зазвучала автомобильная сигнализация.
"Место падения засыпали песком. По-видимому, удар пришелся и по стоящему неподалеку внедорожнику, переднее стекло накрыли брезентом, а капот – простыней", – говорится в сообщении.
Также выяснилось, что той же ночью свела счеты с жизнью еще одна актюбинка.
"Девушка сбросилась с девятиэтажного дома по пр. Абилкайыр хана, 89", – следует из сообщения.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции Актюбинской области.
Обновлено в 13:15
"24 апреля примерно в 1:48 на ЦОУ поступило сообщение о том, что с верхних этажей жилого комплекса "Актобе Ажары" упал человек. Прибывшим на место происшествия нарядом патрульной полиции перед входом в дом обнаружены тела двух женщин".Пресс-служба ДП Актюбинской области
Полицейские установили личности погибших – 31- и 56-летние женщины.
"Начато досудебное расследование ч. 2 ст. 105 ("Доведение до самоубийства") УК РК. Причины и мотивы произошедшего выясняются".Пресс-служба ДП Актюбинской области
В начале февраля 2023 года сообщалось, что в Шымкенте растет число подростков, которые пытаются свести счеты с жизнью. Руководитель городского управления образования Жанат Тажиева рассказала, почему дети пытаются свести счеты с жизнью.