Три суицида за одну ночь произошли в Актобе

В Актобе ночью 24 апреля 2023 года произошли три самоубийства – две девушки спрыгнули с 19-го этажа жилого комплекса "Актобе Ажары", еще одна актюбинка сбросилась с девятиэтажного дома по пр. Абилкайыр хана, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в Instagram-паблике aktobe_times, первое сообщение о погибших девушках появилось в соцсетях сегодня, 24 апреля. Предположительно, обе спрыгнули с 19-го этажа около 1:00.

По словам жителей дома 112 "В", ночью они услышали глухой звук, следом зазвучала автомобильная сигнализация.

"Место падения засыпали песком. По-видимому, удар пришелся и по стоящему неподалеку внедорожнику, переднее стекло накрыли брезентом, а капот – простыней", – говорится в сообщении.

Также выяснилось, что той же ночью свела счеты с жизнью еще одна актюбинка.

"Девушка сбросилась с девятиэтажного дома по пр. Абилкайыр хана, 89", – следует из сообщения.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции Актюбинской области.

Обновлено в 13:15

"24 апреля примерно в 1:48 на ЦОУ поступило сообщение о том, что с верхних этажей жилого комплекса "Актобе Ажары" упал человек. Прибывшим на место происшествия нарядом патрульной полиции перед входом в дом обнаружены тела двух женщин". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Полицейские установили личности погибших – 31- и 56-летние женщины.

"Начато досудебное расследование ч. 2 ст. 105 ("Доведение до самоубийства") УК РК. Причины и мотивы произошедшего выясняются". Пресс-служба ДП Актюбинской области

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