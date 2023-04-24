Изменили график: сколько дней казахстанцы не смогут получить госуслуги по недвижимости
Фото: gov4c.kz
Для казахстанцев изменили график недоступности госуслуг по линии недвижимости. Прием заявок будет приостановлен только с 5 по 9 мая, рассказали в Госкорпорации "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.
Ранее сообщалось, что услуги будут недоступны с 26 апреля по 9 мая. Теперь даты изменились.
"По сути, недоступность услуг будет наблюдаться только один рабочий день. Остальные дни приходятся на праздники. Таким образом, переход с базы данных "Регистр недвижимости" на ЕГКН для населения будет незаметным и безболезненным", – отметил Председатель Правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин.
Ожидается отключение всех видов услуг:
- в сфере государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество,
- регистрации движимого имущества, не подлежащего обязательной регистрации и технического обследования объектов недвижимости,
- также прописка по месту жительства.
Казахстанцы не смогут получить услуги, связанные с землей и недвижимостью также через eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК.
Все остальные услуги будут доступны.
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