Казахстанцы жалуются, что не могут получить госуслуги по линии недвижимости
Фото: freepik
Казахстанцы стали жаловаться, что несколько дней не могут получить госуслуги по линии недвижимости, сообщает Zakon.kz.
В "Правительстве для граждан" прокоментировали данную ситуацию.
"Временный сбой работоспособности системы "Единый государственный кадастр недвижимости", связан с техническими работами", – рассказали в госкорпорации.
Отмечается, в связи с этим возможны сбои при получении услуг по линии земельного кадастра и недвижимости, в том числе, регистрация по месту жительства.
Ранее стало известно, какие документы казахстанцы уже могут корректировать онлайн.
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