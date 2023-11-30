Казахстанцы жалуются, что не могут получить госуслуги по линии недвижимости

Фото: freepik

Казахстанцы стали жаловаться, что несколько дней не могут получить госуслуги по линии недвижимости, сообщает Zakon.kz.

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