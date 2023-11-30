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Казахстанцы жалуются, что не могут получить госуслуги по линии недвижимости

Казахстанцы жалуются, что не могут получить госуслуги по линии недвижимости Фото: freepik
Казахстанцы стали жаловаться, что несколько дней не могут получить госуслуги по линии недвижимости, сообщает Zakon.kz.

В "Правительстве для граждан" прокоментировали данную ситуацию.  

"Временный сбой работоспособности системы "Единый государственный кадастр недвижимости", связан с техническими работами", – рассказали в госкорпорации. 

Отмечается, в связи с этим возможны сбои при получении услуг по линии земельного кадастра и недвижимости, в том числе, регистрация по месту жительства. 

Ранее стало известно, какие документы казахстанцы уже могут корректировать онлайн. 

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Анастасия Стативкина
eGov Казахстан
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