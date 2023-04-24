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Пробуждение каменных джунглей: весна пришла в Астану

Казахстан Астана весна Фото: Zakon.kz
После нескольких дней обильного снегопада и холодов в столицу вновь пришла весна. Судя по всему, зима, наконец, покинула город и ближайшие полгода не планирует возвращаться. Корреспондент Zakon.kz прогулялась по Астане и запечатлела неторопливое весеннее пробуждение столицы.

Прошлая неделя у астанчан ознаменовалась неожиданным и обильным снегопадом, который засыпал всю Астану, погрузив ее снова в зиму. У казахов есть поверье, что каждую весну в апреле после установившейся теплой погоды наступает резкое похолодание. В народе это время прозвали "Бес қонақ" - пять гостей, которые по легенде уехали в соседний аул, но попали в бурю и погибли.

Казахстан Астана весна

Фото: Zakon.kz

Но начиная с 21 апреля в столице столбики термометра стремительно пошли вверх. Тучи отступили и промерзшую землю стали прогревать яркие солнечные лучи. А выпавший за выходные снег принялся быстро таять.

Казахстан Астана весна

Фото: Zakon.kz

К слову, такие температурные качели (из плюса в минус и обратно) для Астаны - привычное явление. Казалось бы, еще вчера была зима, а сейчас уже почти лето. На деревьях появляются почки и трава зеленеет.

Казахстан Астана весна

Фото: Zakon.kz

Однако пока еще говорить о лете рано - воздух все еще холодный, а ветер не дает жителям и гостям столицы расслабиться. Да и снег пока растаял не везде - то и дело можно наткнуться на небольшие ледяные островки в тени парков и аллей.

Казахстан Астана весна

Фото: Zakon.kz

Синоптики говорят, что 24 апреля температура воздуха достигнет 15 градусов тепла. А к пятнице воздух в Астане станет теплее еще на 10 градусов. И доберется до отметки +25.

Казахстан Астана весна

Фото: Zakon.kz

Казахстан Астана весна

Фото: Zakon.kz

Несмотря на рабочий день в Астане уже сейчас можно встретить гуляющих людей с беззаботными улыбками, отдыхающих на скамейках бабушек, самокатчиков и довольных туристов.

Казахстан Астана весна

Фото: Zakon.kz

Казахстан Астана весна

Фото: Zakon.kz

А в Ботаническом саду уже работает прокат велосипедов и самокатов. Конечно, не везде так чисто и приятно, как на визитных карточках города - у Байтерека или на бульваре Нуржолы. В некоторых столичных районах из-за отсутствия дорог и тротуаров людям в буквальном смысле слова приходиться преодолевать огромные грязевые болота, а еще обладать отличной физической подготовкой, чтобы перепрыгивать через лужи.

Казахстан Астана весна

Фото: Zakon.kz

Казахстан Астана весна

Фото: Zakon.kz

Но расслабляться еще рано. Метеорологи заявили о резком повышении температуры по стране до +33 градусов. При этом, неустойчивая погода в ряде регионов все еще сохранится. Согласно прогнозу, в предстоящие дни на западе, юге, в северных регионах страны ожидается дождь, на юго-востоке, 25-26 апреля на востоке ночью – осадки (дождь, снег), днем – дождь, 25-26 апреля на юго-востоке – сильные осадки.

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