Как снегопад в Астане повлиял на движение на дорогах

В Астане уже несколько дней продолжается обильный снегопад. Он стал причиной пробок и заторов в городе, сообщает Zakon.kz.

Аналитики решили сравнить среднюю скорость на дорогах в будние дни 5 ноября – день, когда снег еще не выпал, и 11 ноября, когда снегопад шел вовсю. Наиболее загруженными в Астане традиционно оказались проспекты Туран, Кабанбай батыра, Мәңгілік ел и улица Туркестан.

"Часы пик: утро с 8:00 до 9:00 и вечер с 18:00 до 19:00. Из-за образовавшихся заторов часы пик на некоторых улицах продлились на час дольше обычного. К примеру, утром 11 ноября скорость транспортных средств на пр. Туран (в северном направлении) сократилась почти на четверть, на пр. Мәңгілік ел, Кабанбай батыра и ул. Туркестан – больше чем на треть. Причем пик пробок на пр. Мәңгілік ел пришелся на 10:00, когда средняя скорость упала с 27 км/ч до 16 км/ч", – отмечается в исследовании Sergek ITS.

Что касается вечера, то наименьший показатель скорости был зафиксирован на пр. Кабанбай батыра. В период с 19:00 до 20:00 средняя скорость здесь упала почти вдвое: 23 км/ч в ясную погоду против 12 км/ч в снежный день.

"В целом, по данным интеллектуальной транспортной системы, средняя скорость передвижения автомобилистов снизилась примерно на 30%. А это значит, что теперь астанчанам нужно закладывать на 43% больше времени, чтобы добраться до нужного места", – подсчитали в Sergek.

Ранее аналитики компании подсчитали, сколько времени "выигрывают" агрессивные водители и "торопыги" на дорогах Алматы.