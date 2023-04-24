86-летняя пенсионерка из Великобритании стала парапланеристкой

Из года в год, отдыхая в Швейцарии со своим ныне покойным мужем, Маргарет Томпсон наблюдала за парапланеристами и представляла, как присоединяется к ним, сообщает Zakon.kz.

Маргарет Томпсон выросла в Белфасте (столица Северной Ирландии). После того как их трое детей выросли и уехали из дома, Маргарет Томпсон и ее муж Кеннет вместе "разминали ноги" во время пеших прогулок по Швейцарии, сообщает The Guardian.

В Интерлакене они из года в год поднимались на гору и смотрели за парапланеристами. Маргарет всегда говорила своему мужу, что хотела бы попробовать спланировать с высоты. Однако Кеннет не любил высоту.

Кеннет умер в 2005 году. Спустя 11 лет Маргарет Томпсон, наконец, сама поднялась в небо на параплане с инструктором, а ее дочь Джоанн – на другом. Это произошло на 80-й год жизни женщины.



"Почему это заняло так много времени? Я хотела сделать это, но я чувствовала, что это должно пройти с пользой. Должна был какая-то цель". Маргарет Томпсон

Совершив свой первый полет на параплане, она собрала 1 500 фунтов стерлингов для лондонской глазной больницы Мурфилдс. Второй полет Томпсон совершила, когда ей исполнилось 85 лет. В этот раз она собрала почти 2 000 фунтов стерлингов для хосписа в Белфасте, где она живет, причем большую часть этой суммы она получила с помощью социальных клубов пресвитерианской церкви, которую она регулярно посещает.

Перед тем как покинуть Интерлакен после своего второго полета, она спросила организаторов, до какого возраста можно прыгать с парапланом. Ей ответили: "В любом возрасте, главное быть в форме". Томпсон, которой сейчас 86 лет, планирует свой третий полет, когда ей исполнится 90 лет.



