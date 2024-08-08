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68-летняя пенсионерка из Алматы стала мобилографом

Весна, цветы, дети, Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 06:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматинка Маржан Жакупова освоила TikTok и теперь работает мобилографом, сообщает Zakon.kz.

Воспитавшей пятерых детей Маржан Жакуповой важно оставаться в тренде. Об этом рассказали ее дети, которые регулярно становятся участниками ее видео. Именно они показали маме как снимать и в дальнейшем монтировать видео. А внуки научили апашку пользоваться TikTok.

Теперь, имея такие навыки, женщина работает мобилографом в одном из алматинских центров активного долголетия. Стоит ли говорить, что ее аккаунты в соцсетях стали очень популярными.

В Шымкенте 90-летняя жительница поверила звонившему лже-полицейскому и отдала полмиллиона тенге, чтобы спасти свою родственницу.

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