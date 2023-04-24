Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Минсельхоз планирует изменить механизмы стабилизации цен на социально значимые продтовары

Минсельхоз планирует изменить механизмы стабилизации цен на социально значимые товары Фото: primerminister.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило изменения в Типовые правила реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменен пункт, касающийся формирования региональных стабилизационных фондов.

Указывается, что его формирование, а также финансирование сельхозтоваропроизводителей для производства овощной продукции, перерабатывающих предприятий по производству гречневой крупы, риса, масла подсолнечного, муки пшеничной 1 сорта и сахара-песка осуществляется с применением форварда с установлением фиксированной цены.

При этом финансирование сельхозтоваропроизводителей для производства овощной продукции и перерабатывающих предприятий для производства гречневой крупы, риса, масла подсолнечного, муки пшеничной 1 сорта и сахара-песка осуществляется на условиях предварительной оплаты в размере не более 70% от общей суммы форвардного договора и окончательного расчета после поставки продукции.

Добавлено, что предоставление займа сельхозтоваропроизводителям и перерабатывающим предприятиям для производства указанной продукции осуществляется в размере 100% от суммы займа.

"При формировании региональных стабилизационных фондов и/или предоставлении займа субъектам предпринимательства 70 процентов финансирования выделяется сельхозтоваропроизводителям и перерабатывающим предприятиям", - говорится в документе.

Кроме того, уточняется, что акиматы областей и городов для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары через специализированные организации предоставляют займ субъектам предпринимательства в соответствии с перечнем продовольственных товаров, определяемым Комиссией на основе регионального баланса спроса и предложения (объемы производства и обеспеченность продовольственными товарами, их товародвижение, наличие запасов), сведений о посевных площадях (плановых), прогнозном урожае, сложившихся ценах за прошедший календарный год, иных сведений.

Предоставление займа осуществляется на условиях возвратности, обеспеченности и платности путем заключения договора займа.

"При предоставлении займа субъектам предпринимательства перечень продовольственных товаров необходимо формировать на основе регионального баланса спроса и предложения, т.е. те товары на которых прогнозируется рост цен, дефицит и т.д.", - говорится в обосновании.

Также дополнено, что при отсутствии заявок от сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятии допускается предоставление займа оптово-распределительным центрам, оптовым поставщикам (дистрибьюторам), специализирующихся на хранении и реализации продовольственных товаров.

Как поясняется, эта мера вводится с целью недопущения остановки реализации механизмов стабилизации цен при отсутствии заявок от СХТП и перерабатывающих предприятий, возможно применение иных пропорций.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 мая.

Читайте также

В Казахстане изменится порядок уплаты и возврата единого платежа с 1 июля 2023

Срок уплаты ряда налогов и платежей истекает 24 и 25 апреля

Ставки туристского взноса для иностранцев станут фиксированными

Лариса Черненко
Открытые НПА МСХ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
горы, КНБ, аким Риддера
Важное за день: смерть акима Риддера, иностранец готовил теракт, парковки и тарифы подорожают в Алматы
Ответил Стивену Кингу
Я пожертвовал Украине $100 млн, а ты? – Илон Маск ответил Стивену Кингу
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане в июле 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане в июле 2023 года
Назначены новые заместители председателя АНК
Назначены новые заместители председателя АНК
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления