Минсельхоз планирует изменить механизмы стабилизации цен на социально значимые продтовары

Министерство сельского хозяйства подготовило изменения в Типовые правила реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменен пункт, касающийся формирования региональных стабилизационных фондов.

Указывается, что его формирование, а также финансирование сельхозтоваропроизводителей для производства овощной продукции, перерабатывающих предприятий по производству гречневой крупы, риса, масла подсолнечного, муки пшеничной 1 сорта и сахара-песка осуществляется с применением форварда с установлением фиксированной цены.

При этом финансирование сельхозтоваропроизводителей для производства овощной продукции и перерабатывающих предприятий для производства гречневой крупы, риса, масла подсолнечного, муки пшеничной 1 сорта и сахара-песка осуществляется на условиях предварительной оплаты в размере не более 70% от общей суммы форвардного договора и окончательного расчета после поставки продукции.

Добавлено, что предоставление займа сельхозтоваропроизводителям и перерабатывающим предприятиям для производства указанной продукции осуществляется в размере 100% от суммы займа.

"При формировании региональных стабилизационных фондов и/или предоставлении займа субъектам предпринимательства 70 процентов финансирования выделяется сельхозтоваропроизводителям и перерабатывающим предприятиям", - говорится в документе.

Кроме того, уточняется, что акиматы областей и городов для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары через специализированные организации предоставляют займ субъектам предпринимательства в соответствии с перечнем продовольственных товаров, определяемым Комиссией на основе регионального баланса спроса и предложения (объемы производства и обеспеченность продовольственными товарами, их товародвижение, наличие запасов), сведений о посевных площадях (плановых), прогнозном урожае, сложившихся ценах за прошедший календарный год, иных сведений.

Предоставление займа осуществляется на условиях возвратности, обеспеченности и платности путем заключения договора займа.

"При предоставлении займа субъектам предпринимательства перечень продовольственных товаров необходимо формировать на основе регионального баланса спроса и предложения, т.е. те товары на которых прогнозируется рост цен, дефицит и т.д.", - говорится в обосновании.

Также дополнено, что при отсутствии заявок от сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятии допускается предоставление займа оптово-распределительным центрам, оптовым поставщикам (дистрибьюторам), специализирующихся на хранении и реализации продовольственных товаров.



Как поясняется, эта мера вводится с целью недопущения остановки реализации механизмов стабилизации цен при отсутствии заявок от СХТП и перерабатывающих предприятий, возможно применение иных пропорций.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 мая.