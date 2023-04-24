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Казахстанские мастера джиу-джитсу завоевали три медали в Париже

Джи-джитсу 3 Медали Париж Фото: Instagram/drs_kz
На международном турнире по джиу-джитсу Paris Grand Slam-2023 в Париже (Франция), казахстанские спортсмены завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали, сообщает Zakon.kz.

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В этих престижных соревнованиях приняли участие 900 спортсменов из 26 стран мира, 11 из которых представляли Казахстан. В первый день Гранд Слэма-2023 на на высшую ступень пьедестала почета поднялся казахстанец Мансур Хабибулла, который выступал в весовой категории 69 кг.

Джиу-джитсу Турнир Париж

Фото: Instagram/drs_kz

В финальной схватке в весовой категории до 56 кг встретились два казахстанских участника, Самат Сарсенулы и Гибрат Амирше, в ходе встречи удача была на стороне первого, который и удостоился золотой медали. 

Данный турнир стад этапом подготовки к мировому первенство по джиу-джитсу 2023 года, который пройдет в столице Монголии – Улан-Баторе, с 14 по 21 июля.

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Куандык Шынасилов
Париж
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