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Теннисный чемпионат "Роллан Гаррос" под угрозой срыва

Теннис Угроза Срыва РГ Фото: Instagram/rolandgarros
Французские энергетики выступают против пенсионной реформы правительства и собираются отключить свет в знак своего протеста в мае, когда в стране пройдут крупнейшие мировые события, в числе которых "Роллан Гаррос-2023", сообщает Zakon.kz.

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Во Франции продолжаются протесты против повышения пенсионного возраста, с 62 до 64 лет к 2030 году, передает Ведомости. К этим акциям присоединились крупнейшие профсоюзы страны, в том числе – CGT Energy, в которую входят работники энергетического сектора. На просьбу президента Франции Эмманюэля Макрона дать правительству 100 дней для того, чтобы исправить ситуацию, активисты поставили свои условие.

"Макрон обещал, что за 100 дней успокоит нас, обещаем ему 100 дней гнева и акций протеста. Мы совершенно не смирились. В мае делайте, что хотите. Каннский кинофестиваль, Гран-при Монако, "Ролан Гаррос" и театральный фестиваль в Авиньоне могут пройти без света".  Заявление французских профсоюзов

Профсоюзы от слов уже перешли к делу. На днях была отключена электроэнергия в аэропорту Монпелье, и в одном из колледжей в день визита французского президента. Тем самым, самый главный грунтовый чемпионат мира может и не состояться, если правительство не примет меры. "Роллан Гаррос" в последние годы и без этого имеет критические замечания, в первую очередь отсутствием выдвижных крыш на кортах. Исключением является центральный корт имени Филиппа Шатрие, где крыша появилась в 2020 году. 


Еще одной проблемой нынешнего турнира, а именно для болельщиков может стать отсутствие "короля грунта", 14-кратного чемпиона "Роллан Гаррос" – испанца Рафаэля Надаля, который никак не может оправиться от травм, и пропустил уже старт сезона на песке.

У организаторов французского первенства остается месяц до начала этих престижных состязаний, что закрыть все свои вопросы. "Роллан Гаррос-2023" пройдет с 28 мая по 11 июня. 

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