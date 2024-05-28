Александр Бублик уверенно обыграл француза на старте "Роллан Гаррос-2024"
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Матч завершился в пользу Бублика со счетом 6:4, 7:5, 6:3. Соперники провели на корте 2 часа 14 минут.
За это время Бублик выполнил 10 подачи навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 16. На счету Баррера два эйсов, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.
Во 2-м раунде 30 мая Бублик сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа (41-я ракетка мира).
Основной турнир "Ролан Гаррос" у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом турнира является Новак Джокович.
Ранее сообщалось, что другой казахстанец Александр Шевченко с победы стартовал на "Ролан Гаррос – 2024".
Казахстанские теннисистки Юлия Путинцева и Елена Рыбакина также успешно стартовали на турнир "Ролан Гаррос".