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Александр Бублик уверенно обыграл француза на старте "Роллан Гаррос-2024"

Александр Бублик уверенно обыграл француза на старте &quot;Роллан Гаррос-2024&quot; Фото: ATP
Казахстанский теннисист Александр Бублик (17 ракетка мира) 29 мая успешно провел матч первого круга на Открытом чемпионате Франции (грунт), обыграв французского спортсмена Грегуара Баррера (112-й в рейтинге), сообщает Zakon.kz.

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Матч завершился в пользу Бублика со счетом 6:4, 7:5, 6:3. Соперники провели на корте 2 часа 14 минут.

За это время Бублик выполнил 10 подачи навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 16. На счету Баррера два эйсов, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.

Во 2-м раунде 30 мая Бублик сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа (41-я ракетка мира).

Основной турнир "Ролан Гаррос" у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом турнира является Новак Джокович.

Ранее сообщалось, что другой казахстанец Александр Шевченко с победы стартовал на "Ролан Гаррос – 2024".

Казахстанские теннисистки Юлия Путинцева и Елена Рыбакина также успешно стартовали на  турнир "Ролан Гаррос".


Елена Вебер
Бублик Александр Казахстан Франция 2024 год Хорошие новости Теннис ATP
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