В Семее суд приговорил убийцу отца двоих детей к 15 годам лишения свободы

В Абайской области состоялся первый обвинительный приговор с участием суда присяжных заседателей. Предметом обсуждения стало происшествие, где в результате погиб молодой предприниматель, отец, сообщает Zakon.kz.

Голосующие приняли решение единогласно о виновности А. в совершении убийства Н. из хулиганских побуждений, с применением огнестрельного оружия. Причиной совершения убийства стала обыденная ситуация на дороге, где осужденному не понравилось поведение водителя при его требовании остановить автотранспорт.

"19 апреля приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Абай житель села Урджар А. осужден к 15 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении прокуратуры Абайской области.

С начала года ряд особо тяжких преступлений по ходатайству подсудимого могут быть рассмотрены с участием суда присяжных заседателей. На них лежит огромная ответственность при принятии правосудного решения.

Вердикт выносят обычные граждане, которые руководствуются совестью и принципом справедливости.

15 декабря 2022 года стало известно, что почти все особо тяжкие преступления будет рассматривать суд присяжных в Казахстане.