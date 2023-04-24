В Кремле подтвердили проведение выборов президента России в 2024 году
Фото: pixabay
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что выборы президента России состоятся в 2024 году, а подготовка к ним будет проходит в этом году, сообщает Zakon.kz.
Дмитрий Песков отметил, что "давление и попытки вмешательства в выборы будут кратно увеличиваться на фоне обстановки в мире", сообщает РИА Новости.
"Любые выборы чрезвычайно важны, тем более выборы главы государства. Выступая перед Федеральным Собранием с ежегодным посланием, президент высказал свое отношение относительно предстоящих выборов: и муниципальных, и президентских. Поэтому выборы состоятся".Дмитрий Песков
Во время послания в феврале Путин заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ