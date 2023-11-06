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В Кремле отреагировали на информацию об участии Путина в выборах 2024 года

В Кремле отреагировали на информацию об участии Путина в выборах 2024 года Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию, что Владимир Путин якобы принял решение баллотироваться на выборах, которые должны пройти в марте 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Песков заявил ТАСС, что действующий президент России пока не делал никаких заявлений по участию в выборах 2024 года.

"Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал. Да и сама кампания официально еще не объявлялась", – сказал представитель Кремля.

О том, что Владимир Путин якобы принял решение баллотироваться на президентских выборах 2024 года, ранее писал Reuters со ссылкой на несколько источников.

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