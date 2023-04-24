Рождаемость снизилась в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, в 2022 году в Казахстане родилось 403,9 тыс. детей, для сравнения в 2021 году – 446,4 тыс. детей, сообщает Zakon.kz.

Из родившихся в 2022 году 51,5% – мальчики, 48,5% – девочки.

При этом большая часть новорожденных (241,4 тыс. детей или 59,8%) появились на свет в городской местности, остальные 162,4 тыс. детей – 40,2% в сельской.

Фото: Бюро национальной статистики

Общий коэффициент рождаемости в 2022 году составил 20,57 на 1000 человек, в 2021 году он был на уровне 23,50 родившихся на 1000 человек.

Почти каждый четвертый родившийся ребенок был первенцем – 100 тыс., 94,4 тыс. – вторыми по очередности, восьмым ребенком в семье стали 1 тыс. детей.

Стоит отметить, что число появившихся на свет двоен также стало меньше, за год составило 4 063, в 2021 году их было 4216, троен родилось 50 против 43 в 2021 году.

Наиболее высокий уровень рождаемости отмечается в Мангистауской (28,53 человек на 1000 населения), Туркестанской (27,67) областях и в Шымкент (27,13).



Самые низкие уровни рождаемости наблюдались в Северо-Казахстанской (10,96 на 1000 населения), Костанайской (12,42) и Восточно-Казахстанской областях (12,96).

Как отмечают в Бюро нацстатистики, в прошлом году средний возраст матери при рождении ребенка увеличился и составил 31,5 лет (2021 г. – 29,5 лет, 2020 г. – 29,3 лет), в городской местности – 31,9 (2021 г. – 29,9 лет), а в сельской – 31 лет (2021 г. – 29,1 лет).

При этом в большинстве регионов Казахстана средний возраст матери превышал республиканский уровень. Самый высокий средний возраст наблюдался у матерей в городах республиканского значения Астана – 32,5 лет и Алматы – 32,3 лет.

Самый низкий средний возраст матери при рождении был в Туркестанской области – 30,2 лет. При этом средний возраст родивших впервые составил 26,8 лет.



Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) – число детей рожденных в среднем одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет) – снизился, в 2022 году по республике он составил 3,05 (2021 г. – 3,32), в городской местности – 2,76 (2021 г. – 3,08), в сельской – 3,59 (2021г. – 3,75).

Среди регионов страны наиболее высокий уровень СКР зафиксирован в Туркестанской (4,52), Мангистауской (4,15) областях, а наиболее низкий уровень – в Костанайской (1,97) и Северо-Казахстанской (1,87) областях.



