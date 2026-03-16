335 тысяч детей и роды после 50: что показала статистика рождаемости в Казахстане

Сегодня, 16 марта 2026 года, Бюро национальной статистики (БНС) опубликовало интересную статистику по рождаемости в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, за 12 месяцев 2025 года в Казахстане родилось 335 тыс. детей, из которых:

51,5% – мальчики,

48,5% – девочки.

204,9 тыс. детей, или 61,2% из общего числа родившихся, появились на свет в городской местности, остальные 130 тыс. детей – 38,8% – в сельской.

По данным бюро, общий коэффициент рождаемости в 2025 году составил 16,43 на 1000 человек. Наибольшие коэффициенты рождаемости отмечены в:

Туркестанской области (22,22 человека на 1000 населения),

Мангистауской области (21,40),

Шымкенте (21,76).

"Основная доля рождений приходится на женщин в возрасте 25-29 лет – 27%, а также 30-34 лет – 26,1%. В прошлом году девушки младше 20 лет родили 10,4 тыс. детей, а женщины старше 50 лет – 148 детей. Наибольшее число рождений у матерей до 20 лет зафиксировано в Туркестанской области, а у матерей старше 50 лет – в Алматы", – следует из статистики.

Отмечается, что средний возраст матери в 2025 году составил 29,9 года, при рождении первого ребенка – 25,3 года.

24% родившихся детей стали первенцами в семье – 79,8 тыс. детей, четвертым ребенком по очередности в семье стало более 53,5 тыс. детей, что составляет 16% от всех родившихся.

За рассматриваемый год, как добавили в бюро, число появившихся на свет двоен составило 3430, троен – 26.

6 марта 2026 года в Бюро национальной статистики объявили точную численность женщин в Казахстане.