О планах Токаева на 7 и 9 мая рассказали в Акорде

Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 апреля рассказали в пресс-службе главы государства:

"Планируется, что 5 мая президент – Верховный главнокомандующий Вооруженных сил проведет Всеармейское совещание, а 9 мая в Астане почтит память погибших в Великой Отечественной войне".

Ранее в Министерстве обороны РК рассказали, что в 2023 году проведение военного парада в стране не планируется. Причина – экономия бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.