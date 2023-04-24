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Законодательство РК

О планах Токаева на 7 и 9 мая рассказали в Акорде

О планах Токаева на 7 и 9 мая рассказали в Акорде Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 апреля рассказали в пресс-службе главы государства:

"Планируется, что 5 мая президент – Верховный главнокомандующий Вооруженных сил проведет Всеармейское совещание, а 9 мая в Астане почтит память погибших в Великой Отечественной войне".

Ранее в Министерстве обороны РК рассказали, что в 2023 году проведение военного парада в стране не планируется. Причина – экономия бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.

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