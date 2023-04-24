Будет ли военный парад в Казахстане

Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется. Об этом корреспонденту Zakon.kz 24 апреля рассказали в пресс-службе министерства обороны страны.

В оборонном ведомстве объяснили, что проведение военного парада не планируется "из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач".

"В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана". Пресс-служба Минобороны РК

Как отмечается, в настоящее время оборонным ведомством спланированы и проводятся военно-патриотические мероприятия, чествование особо отличившихся военнослужащих, работа по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в войне и освещение их подвигов в СМИ.

"Информация о проведении иных мероприятий к 7 и 9 мая будет опубликована на сайте министерства в ближайшее время". Пресс-служба Минобороны РК

В 2022 году в Казахстане тоже не проводили военный парад. Тогда в Министерстве обороны РК объяснили, что причина – экономия бюджетных средств, а также необходимость решения других задач.