Костанаю грозит транспортный коллапс уже летом

Жители областного центра рискуют остаться без общественного транспорта, а перевозчики без новых автобусов, за которые уже два года выплачивают лизинг. Почему уже три месяца не могут договориться городской акимат и компании-перевозчики, узнал корреспондент Zakon.kz.

По данным Ассоциации юридических лиц "Автомобильный Конвент Казахстана", ситуация с пассажироперевозками и обновлением технического парка в Костанае одна из самых сложных в стране и поднимается перевозчиками уже не первый год. Сегодня возраст автобусов в областном центре превышает 30 лет.





Еще летом 2021 года костанайские власти предложили местным перевозчикам для тестирования несколько новых автобусов, произведенных на местном автозаводе. После тестирования компании, отметив все плюсы, обозначили и основные минусы. Главный из них – маломерность для областного центра: автобусы вмещали всего 56 человек, что не соответствует пассажиропотоку города.





Несмотря на все претензии перевозчиков, в декабре 2021 года было заключено пятистороннее соглашение на приобретение 50 единиц транспорта. Его подписали городской и областной акимат, социально-предпринимательская корпорация "Тобол", завод-производитель ТОО "СарыаркаАвтоПром" и дочерняя структура Банка развития Казахстана АО "Фонда развития промышленности". Причем последний выступил лизингодателем, а СПК "Тобол" оказался владельцем всех автобусов: на корпорацию оформлены все технические паспорта и страховые полисы. Сумма сделки между автозаводом и корпорацией составила 2,4 млрд тенге.





По словам перевозчиков, автобусы им отдали якобы в сублизинг. Но никаких договоров об этом нет. Кроме того, все финансовые обязательства по выплате лизинга несут именно компании, эксплуатирующие транспорт.





"Поставили невыполнимые условия"

"Субсидии, полученные от государства за перевозку пассажиров, мы тратим на выплаты по кредитам за автобусы, но они не находятся в нашей собственности и по условиям пролонгации не проходят. У нас даже нет договора аренды на них. Все документы оформлены на СПК "Тобол". После истечения срока так называемого сублизинга, который мы исправно оплачиваем, нет никакой гарантии, что автобусы останутся у нас или вообще в Костанае", – пояснила ситуацию заместитель директора "TTS" по финансовым вопросам Ирина Лавриченко.

Перевозчики заявляют, что готовы и дальше обновлять автобусы, но из-за того, что отдел ЖКХ не находит вариантов продления договоров на обслуживание городских маршрутов, они не могут получить кредиты в банках на покупку новой техники. По мнению бизнесменов, чиновники поставили перед ними невыполнимые условия.

"Только с этого года мы стали получать субсидии в полном объеме, но со своей стороны обязались приобрести еще автобусы. Наше предприятие запланировало покупку семи единиц. Но от меня банк требует документ, что предприятие будет работать в течение срока кредитования, который составляет семь лет. А отдел ЖКХ уже три месяца не продлевает договор перевозок. И через несколько месяцев я могу остаться без работы", – говорит руководитель ТОО "Жарык Жол 1" Виктор Мущинский.

Он уточнил, что предприятие уже заплатило заводу 40 млн тенге, чтобы те начали производство автобусов для них. При этом "в договоре есть пункт, позволяющий ЖКХ заключить дополнительное соглашение и продлить срок до 10 лет".







"Таблица не позволяет пролонгировать"





В свою очередь представители отдела ЖКХ пояснили, что, согласно закону, имеется таблица по пролонгации, на основании которой высчитывается процент обновления автобусов, и осуществляется дальнейшая пролонгация договоров. А также сообщили, что в ближайшие месяцы будет разыгрываться конкурс на обслуживание маршрутов и перевозчики могут в них участвовать. Но и здесь есть загвоздка – одно из условий конкурса предусматривает определенный процент обновления транспорта, которого у большинства компаний нет.

"На сегодняшний день перевозчики приобрели 50 автобусов, но, согласно таблице, процент обновления недостаточен для продления договора. Сейчас они планируют купить еще 54 автобуса. Но для осуществления пролонгации нужно, чтобы это количество транспорта уже имелось", – отметил заведующий сектором пассажирского транспорта отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костаная Нурдаулет Бисенов.

Он заверил, что если процент обновления достигнет необходимого уровня, договоры будут пролонгированы автоматически.





"Посмотрите с другой точки зрения"





Перевозчики обеспокоены тем, что если в июле договоры с ними расторгнут, СПК заберет новые автобусы, за которые два года отдавали деньги. И они останутся ни с чем. Глава Ассоциации "Автомобильный Конвент Казахстана" Марат Беркалиев считает, что вопрос можно было давно решить и в сложившейся сложной ситуации есть немалая доля вины акимата города.

"Пассажирские перевозки организованы государством, как заведомо убыточное направление, а все перевозчики являются стороной договора. Многолетние нарушения акиматами привели к ужасному состоянию перевозчиков. Программа по обновлению есть, перевозчики хотят обновиться, но акиматы нарушали закон и взятые на себя обязательства – и до 2020 года почти не выплачивали субсидии. Если было бы своевременное субсидирование, этого вопроса не возникло", – подчеркнул Марат Беркалиев.

По его словам, многие компании работают на рынке по 20-25 лет и власти, получается, хотят выдавить их оттуда. Сегодня они перевозят пассажиров ниже себестоимости, так как расчетная стоимость составляет далеко за 300 тенге.







"Вопрос по Костанаю я поставил ребром перед Комитетом транспорта и Министерством индустрии и в ближайшее время он будет рассмотрен на заседании. Сегодня можно найти оптимальное решение, которое устроило бы всех. Нужно, наконец, поставить точку в вопросе: чьи же эти 50 автобусов. И дать возможность работать перевозчикам дальше, пролонгировать договоры", – сказал глава Ассоциации.

Также к решению вопроса подключились эксперты Региональной палаты предпринимателей Костанайской области, которые предложили представителям городского акимата несколько вариантов решения вопроса.





