Новый транспортный каркас: как жителей Алматы планируют пересадить на общественный транспорт

Акимат Алматы утвердил новый мастер-план транспортного каркаса города до 2030 года. Его цель – пересадить большую часть жителей на общественный транспорт. Как власти города планируют это сделать, в материале корреспондента Zakon.kz.

В Алматы планируют увеличить количество пользователей общественным транспортом на 64%. Однако сделать это при существующей инфраструктуре и загруженности общественного транспорта будет невозможно.



По словам руководителя проектного офиса развития транспортной системы Алматы Артура Шахбазяна, сегодня алматинцы предпочитают личный транспорт общественному, и связано это в большинстве случаев с перегруженностью и длительным ожиданием автобусов, несмотря на относительно доступные цены проезда. Это подтверждает опрос, который провели среди жителей города в 2022 году. Он показал, что алматинцы недовольны:

перегруженностью общественного транспорта – 42% опрошенных;

длительным ожиданием – 41% опрошенных;

отсутствием маршрутов после 22:00 – 30% опрошенных;

поведением или вождением водителей – 19% опрошенных;

нарушением расписания – 16% опрошенных;

множеством пересадок – 14% опрошенных;

состоянием остановок – 6% опрошенных;

состоянием парка – 5% опрошенных.

"Средний интервал между маршрутами на сегодняшний день составляет 14 минут, если брать в общем по сети. Попробуйте в такую холодную погоду постоять и подождать автобус 14 минут, наверное, в следующий раз вы не захотите поехать на автобусе. А в Алматы более 50 маршрутов следуют с интервалом больше 10 минут, причем это не фактически, а это интервал, который был заложен в плане города", – рассказал Артур Шахбазян.

Еще один важный вопрос, по мнению Шахбазяна, – размещение и оснащенность остановок. Однако эту проблему власти обещают решить.

Как рассказал глава Управления городской мобильности Сагындык Телибаев, в мастер-плане автобусные остановки будут находиться вблизи светофоров. Также их станет больше на 37 – 1245.

Фото: Zakon.kz

В целом, каркас нового мастер-плана будет состоять из 42 транспортных коридоров с 20 пересадочными узлами, которые должны создать сеть, связывающую районы между собой и распределить более равномерно скоростной общественный транспорт, сделав его максимально доступным для 75% жителей.



По этим коридорам будут курсировать:

BRT (скоростной общественный транспорт);

LRT (трамваи);

метро.

Фото: акимат Алматы

Создание инфраструктуры транспортного каркаса потребует от пяти до семи лет и будет одним из элементов системной трансформации общественного транспорта Алматы.



Пилотным коридором транспортного каркаса выбрали участок проспекта Райымбека протяженностью около 17 км от проспекта Абая (район рынка "Барлык") на западе до улицы Пушкина. Строительство БРТ на данном участке начнут уже в этом году.

"На данном проспекте протяженность участков с приоритетным движением общественного транспорта по выделенным полосам составляет менее 70% от общей протяженности. Низкий уровень администрирования выделенных полос также способствует выезду на них личных авто. Кроме этого, проспект характеризуется неравномерным профилем с различным количеством полос на разных участках и наличием значительного количества конфликтных точек. Вдоль проспекта Райымбека, помимо прочего, не развита пешеходная инфраструктура. Как итог – низкая доступность, пробки, переходы в неположенных местах, опасные маневры и ДТП", – отметили в акимате.

Маршрут будет комбинированным, где-то будет проходить по крайней левой полосе, на определенных участках – по крайней правой полосе.

"Если вечером ехать по Райымбека, и частный, и общественный транспорт стоит в пробках. Нет никакого приоритета. Поэтому на сегодня 68% людей, которые пользуются частным транспортом, им удобно добираться на частном транспорте. (…) Если в последующем мы будем давать приоритет общественному транспорту, и человек будет убежден, что на работу на автобусе ему будет доехать быстрее, чем на частном транспорте, то тогда он будет отдавать приоритет общественному транспорту", – заявил руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев.



Помимо проспекта Райымбека, дополнительно строить БРТ будут по улице Желтоксан, протяженность линий составит 4 км.

Как отметил Артур Шахбазян, общий объем оценочных инвестиций проекта мастер-плана предполагает порядка 2,8 трлн тенге без учета потенциальной инфляции и каких-то возможных изменений.

"Инвестиции запрашиваются на основе проектно-сметной документации. Мы должны получить госэкспертизу и в последующем запросить необходимые средства из республиканского и местного бюджетов", – объяснил Сагындык Телибаев.

Первые значимые результаты внедрения транспортного каркаса можно будет увидеть по итогам завершения первых двух этапов – к концу 2026 года. К этому времени парк автобусов переведут на газовые и электрические, запустят первую линию ЛРТ, появится станция метро "Калкаман" и закончится строительство трех транспортно-пересадочных узлов в западном, северном и восточном направлениях.

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2027-2030 годы станут завершающим этапом мастер-плана. Появится 42 транспортных коридора, а это: 296 км БРТ, 31 км ЛРТ и 20 км метро.