"Ребята, это не ваша война" – представитель МИД РК о казахстанце, вступившем в ЧВК "Вагнер"

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, комментируя контракт, который казахстанец подписал с частной военной компанией "Вагнер", обратился к соотечественникам, сообщает Zakon.kz.

Он предупредил, что казахстанцам, которые вступают в это объединение, в нашей стране грозит от пяти до девяти лет лишения свободы.

"Это преследуется уголовно у нас в Казахстане. Там нет никакой романтики, как они себе представляют. Хочу сказать, ребята, это не ваша война. Будьте осторожны, думайте о своих родных. Все взрослые люди. Этот парень тоже совершеннолетний, принимал решение самостоятельно. Очень жаль, конечно, мы с родителями на связи, направили все соответствующие запросы в компетентные органы РФ. Проверяем информацию. По мере возможности будем оказывать полное содействие. Но нужно учесть, что при возвращении в Казахстан он все равно будет уголовно преследоваться". Айбек Смадияров

Официальный представитель МИД РК усомнился в том, что казахстанца заставили записать видеообращение.

"Была информация, что его заставили видео записать, я не могу судить, так ли это или нет. Факт того, что он встретился со своей матерью (говорит о том, что его не похищали. – Прим. ред.) Если бы его украли, то встреча бы не состоялась". Айбек Смадияров

Ранее в соцсетях появилась информация, что казахстанца – студента Томского государственного университета – похитили. В публикациях говорилось, что его якобы против его воли заставили вступить в частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер". Позже в МИД РК рассказали, что этот казахстанец подписал контракт добровольно.

