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БРК подписал соглашения с чешскими финансовыми институтами

БРК подписал соглашения с чешскими финансовыми институтами Фото: БРК
Банк развития Казахстана (БРК) подписал документы о сотрудничестве с двумя финансовыми институтами Чехии в рамках казахстанско-чешского бизнес-форума, который проходит в эти дни в Астане.

По итогам двусторонних встреч было подписано соглашение о сотрудничестве с государственной экспортно-страховой компанией Чехии – Export Guarantee and Insurance Corporation (EGAP).

Документ направлен на усиление взаимодействия двух компаний по продвижению торговых и инвестиционных потоков между Чешской Республикой и Республикой Казахстан. БРК намерен выступать заемщиком или гарантом в сделках между странами. Общий объем сделок под страховое покрытие EGAP может составить до 150 млн евро.

Кроме того, БРК подписал соглашение о сотрудничестве с Чешским экспортным банком (Česká exportní banka, a.s.)

Стороны выразили готовность поддерживать торговлю и другие формы экономического сотрудничества между двумя странами, предприятиями и предпринимателями, предоставляя свои программы и доступные финансовые инструменты.


БРК подписал соглашения с чешскими финансовыми институтами

Фото: БРК



"Товарооборот между Чехией и Казахстаном стабильно растет последние годы. БРК, как государственный институт развития, приложит все усилия, чтобы сотрудничество между нашими странами и дальше имело положительную динамику и окажет для этого всевозможную поддержку", – отметил председатель правления БРК Нурлан Байбазаров.

Казахстанско-чешский форум направлен на расширение экономических связей между двумя странами, развитие деловых контактов и взаимовыгодного сотрудничества между казахстанскими и чешскими предпринимателями. В мероприятии приняли участие руководители центральных и местных государственных органов, национальных и квазигосударственных компаний, представители отраслевых и региональных бизнес-ассоциаций, а также руководители ведущих чешских компаний.

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