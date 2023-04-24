Непроторенной дорожкой: как Серик Кудебаев мог сбежать от суда и что ждет беглого генерала

По подозрению в совершении различных преступлений сейчас разыскивается около 3 тыс. казахстанцев. Для большинства преступников пересечь границу – это способ попытаться избежать возмездия Фемиды. Как они обычно пересекают границу Казахстана, выяснял журналист Zakon.kz.

Совсем недавно казахстанцы наблюдали за судебном процессом над экс-начальником Департамента полиции Алматинской области Сериком Кудебаевым, который проходит обвиняемым по делу о январских событиях. По версии следствия, 58-летний генерал-майор Кудебаев, на тот момент комендант Алматинской области, покинул здание департамента полиции во время массовых протестов и беспорядков в Талдыкоргане. Он обвиняется по статьям УК РК о превышении власти, а также в пытках людей, задержанных в ходе протестов в январе 2022 года. Не смотря на такие серьезные обвинения, некоторые его коллеги в суде рассказывали, что генерал находился в гуще событий и даже был ранен.

28 февраля обвинение запросило для экс-полицейского наказание в виде 9 лет лишения свободы. В начале марта Кудебаев был госпитализирован с диагнозом "гипертония". Из-за болезни подсудимого слушания несколько раз откладывали, поэтому было принято решение о его принудительной явке в суд 3 апреля. Однако в назначенный день выяснилось, что его уже нет в стране. По данным погранслужбы КНБ РК, экс-начальник ДП, вероятно, покинул Казахстан еще 23 марта через границу с Кыргызстаном, а далее вылетел из аэропорта Манас в Турцию. Здесь стало известно, что официально беглый генерал госграницу и вовсе не пересекал. При этом правоохранительные органы о побеге экс-полицейского объявили только 3 апреля, на сайте qamqor.gov. ориентировку о розыске разместили на два дня раньше - 1 апреля.

12 апреля прокуратура попросила суд приостановить рассмотрение дела Серика Кудебаева и объявить его в международный розыск.

По версии Комитета национальной безопасности, Кудебаев пересек границу через горы. Версия вполне может быть верной. К слову, бывший полицейский родился в небольшом селе Шиен Жамбылского района Алматинской области, что находится близ гор у той самой границы с Кыргызстаном. От своих корней генерал никогда не отрывался и до бегства у него в селе было крестьянское хозяйство, а значит и старые знакомые, которые, возможно, могли провести его через окольными путями через горы. Состоятельность этой версии подтверждает и специалист по центральной Азии, доцент Казахско-немецкого университета, Рустам Бурнашев.

"В варианте с Кудебаевым можно рассмотреть версию подделки документов. А также подкуп пограничников. Все эти версии имеют место быть", – пояснил Бурнашев

Редакция решила выяснить, что можно предпринять, и поискала пути возможного незаконного пересечения госграницы. И практически сразу мы наткнулись на сайт частной компании, которая без лишних вопросов готова доставить нас на вертолете куда угодно по стране, хоть к горам, хоть в горы, цена вопроса - 500 евро.

Но вернемся к беглому генералу областной полиции. Детали его бегства мы узнаем только после того, как Кудебаева задержат и вернут на скамью подсудимых. В прокуратуре отмечают, что у Казахстана с Кыргызстаном заключены двусторонние соглашения. Южные соседи также завели уголовное дело по факту незаконного пересечения их границы. Такое же соглашение у Казахстана есть и с Турцией. И там уже начата работа в этом направлении.

Подробно о взаимодействии между странами силовики не рассказывают. Очевидно, что Кудебаев следит за публикациями о нем в СМИ, к тому же он много лет провел на оперативной работе. Он не просто имеет представление о том, как его будут искать, он точно знает весь механизм.

Не он первый, не он последний...

Серик Кудебаев не первый перебежчик в стране. Основоположниками этой сомнительной традиции в истории современного Казахстана стала чета Кажегельдиных. Бывшего премьер-министра Казахстана Акежана Кажегельдина еще в 1999 году обвинили в злоупотреблении властью, уклонении от уплаты налогов, незаконном владении оружием и получении взяток. В международный розыск он был объявлен со своей супругой Натальей.

В списке пионеров-перебежчиков также печально известный банкир Мухтар Аблязов. Он заочно приговорен в Казахстане к пожизненному заключению за организацию убийства своего компаньона и экс-главы банка Ержана Татишева. По мимо этого он признан виновным в многомиллиардных хищениях в Банка Туран Алем (БТА).

Не менее интересно выглядел и побег семьи Храпуновых из страны. Свое имущество они вывезли на российском чартере. Грузили в самолет, говорят, тонны драгоценностей, золото и даже ценные картины. Лайнер буквально был забит под завязку. Брали все, что можно было увезти. И прямиком всем семейством отправились в Женеву. Сейчас Виктора и Лейлу Храпуновых разыскивают за хищение госимущества, мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями, получение взяток и легализации похищенного имущества, совершенных в составе созданной ими организованной преступной группы.

И замыкает список беглецов Анатолий Балушкин, который покинул рубежи родины относительно недавно. Бывший руководитель группы компаний "Азия Авто – Бипэк Авто" обвиняется в мошенничестве. В начале 2021 года "Азия Авто – Бипэк Авто" проиграла суд против Мининдустрии Казахстана, ведомство потребовало вернуть сумму льгот за 10 лет. В августе Балушкин бежал из Казахстана.

Путь, которым все они покинули республику, неизвестен. Точнее, об этом не сообщалось.

А мы пойдем на север

Южные рубежи станы – далеко не самые легкие пути к свободе, поэтому граница с северным соседом тоже часто мелькает в сводках пограничников, которые отчитываются о поимке нарушителей, пытающихся пересечь казахстанско–российскую границу. В Россию пытаются пробраться мигранты из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. В основном нелегалы стремятся попасть через Курган на северный Урал, а дальше в Тюмень, Екатеринбург и, конечно же, Москву. Российская ФСБ не раскрывают статистику по незаконному пересечению границы. Всем фактам незаконной миграции дается уголовная оценка в судах.

В последнее время тенденция сменила вектор, появилось немало нелегалов и из России.

По сравнению с южными соседями пересечь российскую границу достаточно легко. На севере нет гор, только степи и редкие леса. Ну даже тут есть свои "безопасные" от пограничников тропы и маршруты. Но всем, кто решится на столь отчаянный шаг, следует помнить, что такое нарушение только усугубит положение.

Согласно статье 392 УК РК умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей (это почти 3,5 млн тенге) либо лишением свободы до одного года, с выдворением за пределы страны иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет. Довольно суровое наказание для тех, кто задумался о таком походе.

В 2023 году благодаря международному сотрудничеству установлено местонахождение 600 разыскиваемых подозреваемых в совершении преступлений на территории Казахстана. Большинство из них скрываются в России, США, Турции, ОАЭ, Кыргызстане, Узбекистане и в Украине. В том числе задержаны шестеро подозреваемых в совершении громких преступлений, из которых четыре убийства, еще два – организация и руководство финпирамидами.