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Стилист назвал модные платья для весны и лета

лето, сезон Фото: pexels
Модный эксперт Алексей Сухарев рассказал, какие платья в этом сезоне позволят женщинам почувствовать себя неотразимыми, сообщает Zakon.kz.

В этом сезоне, как и в будущем, вновь будут актуальны нулевые.

"А это значит — длина мини или макси, открытые плечи, асимметрия, акцент на животе или декольте. Помимо этого, максимум декора, плечи, разрезы. Что касается цветов, то это хищный и цветочный принты, вся пастельная гамма. Но самые модные цвета сезона — черный и розовый", - отметил он.

Чтобы платье подчеркивало достоинства и скрывало недостатки, стилист рекомендует самостоятельно проанализировать фигуру и понять, что лучше прикрыть, а что "открыть миру". Никогда не выйдут из моды платья-рубашки, платья на запах и платья-комбинации, пишет StarHit.

Топ-10 советов от стилиста, чтобы скрыть недостатки фигуры. 

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